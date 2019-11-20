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Türktraktör’den ikinci Ar-Ge merkezi

TürkTraktör, İstanbul’daki 2. Ar-Ge Merkezi için ‘VII. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’ninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Ar-Ge merkezi sertifikasını aldı. 2009 yılında sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren TürkTraktör, İstanbul’da açtığı yeni Ar-Ge Merkezi’yle çalışmalarının çeşitliliğini artırıyor.

Türktraktör’den ikinci Ar-Ge merkezi

TürkTraktör, İstanbul’daki 2. Ar-Ge Merkezi için ‘VII. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’ninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Ar-Ge merkezi sertifikasını aldı. 2009 yılında sektörün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren TürkTraktör, İstanbul’da açtığı yeni Ar-Ge Merkezi’yle çalışmalarının çeşitliliğini artırıyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:24
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Türktraktör’den ikinci Ar-Ge merkezi

Kurulduğu 1954 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla yenilikçi projelere imza atan ve ülke tarımının gelişmesine öncülük eden TürkTraktör, çalışmalarına hız katacak ikinci ‘Ar-Ge Merkezi’ni İstanbul’da faaliyete geçirdi.

Son 13 yıldır kesintisiz şekilde sektörün lider markası olan şirketin, modern tarıma yön verme vizyonuyla geçtiğimiz yıl açtığı Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi, 1 yıl gibi kısa bir sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayını alarak Ar-Ge Merkezi olarak çalışmaya başladı.

Geliştirdiği sayısız ürün ve projeyle ülke tarımını daha ileriye götüren ve çiftçilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imzasını atan TürkTraktör teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor.  2018 yılında toplam 39 aktif proje kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini yürüterek bu çalışmalarla yurt içi ve yurt dışı pazarda toplam 9 yeni traktör modelini çiftçilerin hizmetine sunan şirket, 2019 yılında da yürütülen 40 aktif proje ile toplamda 9 adet yeni traktör tanıtımı gerçekleştirdi.

TürkTraktör, Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 2018 yılı Ar-Ge 250 Araştırması’nda en fazla patent alanlar kategorisinde ise Türkiye’nin ilk 10 şirketinden biri oldu.

‘Ar-Ge’deki gücümüz rekabette bizi öne çıkarıyor’

TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, özellikle küresel rekabette öne çıkmanın en önemli koşulunun Ar-Ge yatırımları ve bunların devamlılığını sağlayabilmekten geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Çiftçilerimizin hayatlarında ve tarımsal faaliyetlerinde fark yaratacak teknolojileri geliştirmek konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 Ekim ayı itibarıyla 10‘u uluslararası 156’sı ise ulusal olacak şekilde toplamda 166 patente ulaştık.”

Nebi Doğan Özdöngül, İstanbul’da faaliyete geçen 2. Ar-Ge Merkezleri hakkında şunları söyledi: “TürkTraktör olarak gerek Türkiye gerekse de dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız olduğunu biliyoruz. Traktörü sıfırdan ticari ürün haline dönüşene kadar, motor da dahil olmak üzere komple tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek tüm yetenek ve altyapıya sahip sektördeki firmayız. Yatırımlarımıza finansman sağlamayı ve insan gücü olarak da büyüyen bir yapıyla yolumuza devam etmeyi sürdürüyoruz. Ankara’nın ardından İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’mizi faaliyete geçirdik. Böylece 115’i araştırmacı olmak üzere yaklaşık 150 Ar-Ge personelimiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni bir

lokasyon ile destekleyerek otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşarak Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artıracağız. Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz değerin bir yansıması olarak bugüne dek yaptığımız çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda pek çok ödüle de layık görülmüş şirket olarak, bugün aldığımız 2. Merkezimizin resmî belgesi de bizi gururlandırıyor.”


 

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