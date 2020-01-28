TürkTraktör Ankara’daki iş makinesi üretimine başlıyor

Bu önemli gelişmenin açıklandığı toplantıda konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, TürkTraktör’ün sektörünün en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu belirtirken, “Uzun yıllardır traktör üretimimiz, pazar liderliğimiz ve ihracat performansımızla ispat ettiğimiz gücümüzü, iş makineleri alanında da geliştirecek ve bu sektörde de en iyiyi hedefleyeceğiz” dedi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner de, “ Bu yeni girişimimizle, birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi amaçlıyoruz ” diye konuştu.

Koç Holding ve CNH Industrial’ın ortaklığı olan TürkTraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle üretime de başlıyor. TürkTraktör, Ankara’da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği yatırımla artık Case ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Türkiye’de üretecek. İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner’in ev sahipliği, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve CNH Industrial İş Makineleri Başkanı ve Asya, Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü Stefano Pampalone’in katılımı ile bir lansman toplantısı gerçekleştirildi. TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Ankara’da üretilen iş makineleri de gösterildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner 2020’nin hemen başında iş makineleri alanında yerli üretime başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye traktör pazarının öncü ve son 13 yıldır da kesintisiz lideri olan şirketimiz, bundan 6 yıl önce CASE ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğüne başlayarak, yeni bir sayfa açmıştı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan oluşan ekiplerimiz ve genişleyen ürün gamımız ile bu alanda büyümeye devam ettik. Bugün de iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atıyor ve yerli üretime başlıyoruz” dedi.

Aykut Özüner başlattıkları yerli üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek sözlerine şu şekilde devam etti: “Ankara’daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, TürkTraktör’ün son teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ olarak kullanıcılara sunulacak.”

Türkiye’de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de AGV (otomatik yönlendirmeli araç) sistemini kullanan ‘ilk şirket’ de olacaklarını vurgulayan Özüner, açıklamalarını şöyle tamamladı. “Bu yeni girişimimizle; uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz. Yerli üretime başlamamız ile birlikte müşterilerimiz, üretim esnekliğimiz, ürün ve yedek parçada maliyet avantajlarımızdan daha fazla yararlanabilecekler” diye açıkladı.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen: “TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak.”

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, “TürkTraktör, ülkemiz otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en eski üreticisi. Ayrıca traktör pazarının en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Tarım sektörü gerek milli ekonomiden aldığı pay, gerek istihdama sağladığı katkı ile ekonomimiz için stratejik bir öneme sahip. Türkiye traktör pazarı ise, şu anda Avrupa’nın en büyük 3’üncü pazarı konumunda bulunuyor. Biz de böylesi büyük ve önemli bir pazarda, 65 yıllık köklü geçmişimizle ve bu sene 13. yılına taşıdığımız kesintisiz liderliğimizle, ilk günden beri sektöre yön veren bir şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye traktör pazarında yüzde 45 oranında paya sahibiz. Türkiye’deki pazar liderliğimizin yanı sıra, Türkiye’nin traktör ihracatının yüzde 90’ını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır iş ortağımız olan CNH Industrial ile birlikte traktörlerimizi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

TürkTraktör’ün traktör üretimi, sektör liderliği ve ihracat performansı ile ispat ettiği gücünü, iş makineleri alanına da taşıyacağını belirten Cenk Çimen, “Gerek iç gerekse de dünya pazarlarında geleceğe daha da umutlu bakmamızı sağlayan başarılı performansımızdan güç alarak, 2013 senesinde faaliyet alanımızı genişletmeye karar verdik. Önemli bir potansiyeli olduğunu gördüğümüz iş makineleri sektörüne girdik. Kullanım sahaları düşünüldüğünde, iş makineleri sektörü oldukça geniş bir pazara hitap ediyor. Türkiye iş makineleri sektörü, pazar büyüklüğü olarak Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyor. Pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil eden ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı-yükleyicileri, Case ve New Holland markaları ile, Ankara fabrikamızda üretmeye başlayacağımız için gururluyuz. Böylece, TürkTraktör, artık iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünleriyle ülke ekonomisine hizmet sunacak. Koç Holding Otomotiv Grubu bünyesinde yer alan tüm Topluluk şirketlerimizle üretim sanayine, otomotiv sektörüne ve daha da önemlisi ülkemizin ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.