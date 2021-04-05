TürkTraktör Büyük Balya Makineleri için Özel Bir Bayi Yapılanması Oluşturdu

Traktör pazarının lider üreticisi TürkTraktör, tarımsal ekipman grubunun en önemli ürünleri arasında yer alan büyük balya makineleri için özel bir bayi yapılanması oluşturdu. Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi adıyla yapılandırılan bayiler, çiftçilerin her türlü ihtiyacı için, yüksek hizmet kalitesi sağlayan tek nokta olacak.

Bu ürün grubu özelinde gerçekleştirilecek daha etkin müşteri takibi sayesinde, tüm çiftçi ve üreticilere ‘en iyi satış ve satış sonrası deneyiminin’ yaşatılması hedefleniyor.

TürkTraktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, bu özel bayi yapılanmasının da katkısıyla, halihazırda başarılı ürünler sundukları bu alandaki çalışmaların, güçlü ve deneyimli bir bayi ağı ile daha odaklı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Yapılanma oluşturulurken dikkate alınan kriterler ve yürütülen çalışmalar konusunda ise Rehda Cem Akyüz, şu bilgileri verdi: “Bu çalışma sırasında; satış ve satış sonrası bölgeleri, yapılacak ek yatırımlar ve bu girişimci bayilerimize verilecek özel destekler gibi pek çok detayı içeren kapsamlı hazırlıklar yaptık. Bu yapılandırmaya dahil edilecek New Holland ve Case IH marka bayilerimizi belirlerken temel hareket noktamız; verilecek en üst seviyedeki satış ve satış sonrası hizmetlerle, çiftçilerimize maksimum faydayı sağlamak oldu. Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezlerini kurgularken halihazırda satış, yedek parça ve servis hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan 3S bayilerimiz arasından, üst seviye hizmet için gerekli personel ve ekipman yatırımını yapmaya istekli olanları önceliklendirdik. Ayrıca büyük balya makine pazarının bölgesel hacmi ve bu pazara en hızlı şekilde ulaşabilme gibi konulara da temel kriterler içinde yer verdik.”

Aday bayiler arasından tüm kriterleri karşılayanlarla oluşturulan TürkTraktör Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi çiftçi ve üreticilere, New Holland satış teşkilatı bünyesinde 6 farklı bölgede 6 Mükemmeliyet Merkezi; Case IH satış teşkilatı bünyesinde ise 2 farklı bölgede, 2 Mükemmeliyet Merkezi ile hizmet vermeye başladı.

Bu alanın vazgeçilmezi olan ‘Yerinde Müdahale Hizmetleri’, Mobil Servis Ekipleriyle sunuluyor

Rehda Cem Akyüz, Büyük Balya Makineleri Mükemmeliyet Merkezi bayilerinin hizmetlerini, sadece plazalarında değil, aynı zamanda tam donanımlı servis aracı ve deneyimli teknik uzmanlardan oluşan Mobil Servis Ekipleri ile sahaya da taşıyarak, ‘yerinde müdahale’ şeklinde sunacağının da altını çizdi.

“Bu ekipler, özellikle zaman kaybına tahammülün olmadığı yoğun çalışma sezonunda oluşabilecek teknik servis ve yedek parça ihtiyaçlarını, yerinde ve mümkün olan en kısa sürede karşılayacak. Bu sayede, sektördeki en geniş bayi, servis ve yedek parça dağıtım ağına sahip olan TürkTraktör, balya makinesi sahiplerini de üstün hizmetleri ile buluşturmaya devam edecek.”