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TÜRKTRAKTÖR BAŞARILARINI 2020 YILINDA DA ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDI

TürkTraktör ihracattan Ar-Ge ve patente, iş sağlığı ve güvenliğine kadar, farklı alanlardaki çalışmalarıyla 2020 yılında da başarı ve ödüllerine yenilerini ekledi.

Otovitrin 18.01.2021, 11:29
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TÜRKTRAKTÖR BAŞARILARINI 2020 YILINDA DA ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRDI

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, pandeminin etkilerinin hissedildiği zorlu bir senede, bu başarıların kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi. Özüner,  “Uzun yıllardır, birçok alandaki yatırımlarımız ve yenilikçi çalışmalarımızla, içinde bulunduğumuz ekosistem için katma değer yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutludur ki bu çabalarımız her yıl üzerine yenileri eklenen başarılı sonuçlar ve ödüllerle taçlanıyor.  Bu başarılarda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İhracat – En Büyük ve Değerli Markalar

Uzun yıllardır dünyada 130’dan fazla ülkeye sunduğu ürünleriyle, traktör ihracatında liderliğini sürdüren TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı’ araştırmasında, Makine ve Aksamları sektörü 1.si olarak seçildi. 

TürkTraktör, TİM İhracatın Yıldızları Yarışması’nda, en fazla ülkeye ihracat yapan ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katan markaların dahil olduğu 'Sınır Tanımayan Şampiyonlar' kategorisinde 2.lik ödülüne layık görüldü.  

İstanbul Sanayi Odası’nın yürüttüğü Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda TürkTraktör, genel sıralamada 56. basamakta yer alırken; kendi sektörünün ise 1.’si olarak açıklandı. Şirket aynı zamanda BrandFinance tarafından hazırlanan Türkiye’nin en güçlü ve değerli markalarının sıralandığı 2020 yılı listesinde ‘Türkiye'nin En Değerli 37. Markası’ olmayı başardı ve “En Değerli Traktör Üreticisi” seçildi.
 

Ar-Ge ve Patent

Türkiye’de traktör sektöründe iki Ar-Ge Merkezi ile çalışmalarını sürdüren TürkTraktör, 2020 yılsonu itibarıyla 11’i uluslararası olmak üzere, toplam 190 aktif patente sahip.

TürkTraktör, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında TurkishTime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında en fazla patent alan 10., en fazla Ar-Ge harcaması yapan 32. şirket olarak açıklandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş sağlığı ve güvenliğini her zaman en öncelikli konu olarak benimseyen TürkTraktör,  pandemiye karşı hayata geçirdiği Güvenli Üretim uygulamalarıyla her iki fabrikası için de TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

TürkTraktör İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki başarılı uygulamalarıyla 2020 Mayıs ayında 62.si düzenlenen British Safety Council - Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazandı. Şirket MESS -Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İSG Yarışmasından ise 2 ödülle döndü. TürkTraktör’ün, çiftçiler için daha güvenli çalışma alanları oluşturmak üzere hayata geçirdiği Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım projesi ‘Altın Eldiven’ ödülüne, Erenler Fabrikası saha çalışanlarının gerçekleştirdiği çalışma ise ‘Altın Öneri’ ödülüne layık bulundu.

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