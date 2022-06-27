TP Petrol Dağıtım A.Ş, TP Gaz ile Otogazda En Hızlı Büyüyen Marka Oldu

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş. (TPPD), son iki yılda akaryakıt ve otogaz pazarında önemli oranda bir büyüme yaşadı. 2020’de elde ettikleri beyaz ürün satışlarında akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen şirketi olma vasıflarını, 2021’de pompa satışlarında en hızlı büyüyen akaryakıt markası olarak devam ettirdiklerini belirten TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, aynı başarıyı otogaz pazarında da yaşadıklarını belirtti.

Otogazdaki Büyüme Oranı Yüzde 32

Genel Müdür Yıldız, “2021’de otogaz pazarında yüzde 2 büyüme görülürken TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak bizim bu pazardaki büyüme oranımız yüzde 32. Aynı zamanda 2022’nin ilk üç ayında da TP Gaz ile otogaz pazarında sektörün en hızlı büyüyen markası olduk. Müşterilerimizin bu alanda da güvenini kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu. Her alanda karlılığı arttırıcı çalışmalara ve büyümeye odaklandıklarının altını çizen Genel Müdür Yıldız, “Büyümemizi istasyon bacağında da sürdürüyoruz. Son iki yılda 250 yeni bayiyi ağımıza katarak Türkiye genelindeki akaryakıt istasyon sayımızı 789’a ulaştırdık. Bunlardan 429’u TP Gaz bayisi. Hedefimiz ise yılsonuna kadar bu sayıyı 500’e ulaştırmak ve TP Gaz’ı ülkenin her noktasında daha da ulaşılabilir hale getirmek.” dedi.

“TP Gaz Bayisi Sayısını İki Katına Çıkardık”

Kaliteli ürün, istasyonlarda sunulan yüksek standarttaki hizmet anlayışı ve yaygın ikmal gücünün bu başarıları destekleyen unsurlar olduğunu belirten Genel Müdür Yıldız, geçen yıla göre TP Gaz bayi sayısında da büyük bir ivme yakalamış olduklarının da altını çizdi. Bu sayede bayilerin çevrelerindeki ticaretten daha fazla pay aldıklarını, ekonomik anlamda kazanç ve değer elde ettiklerini belirten Genel Müdür Yıldız, hedeflerinin bu başarıyı sürdürülebilir kılmak olduğunu belirtti.

“Hedefimiz Büyümeyi Sürdürülebilir Kılmak”

Yalnızca perakende alanında değil diğer tüm faaliyet kollarında da büyümeye devam ettiklerine vurgu yapan Fidan Bayındır Yıldız, “Geçtiğimiz iki yıl boyunca bayiler aracılığıyla gerçekleştirilen satışlarda elde ettiğimiz büyümeyi deniz satışları, kamu satışları, dağıtıcılar arası ticaret ve madeni yağlar gibi alanlara da taşıdık. Madeni yağ alanında son iki yılda satışlarımızı beş kat yükselttik. Yılın ilk çeyreğine dair verilere baktığımızda ise dağıtıcılar arası ticaretin en önemli oyunculardan biri haline geldiğimizi söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 237.600 m3 motorin, 10.200 m3 benzin depolama kapasitesiyle 6’sı akaryakıt, 2’si LPG olmak üzere toplam 8 dolum tesisine ve 789 akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş., 2022 yılını da sektörünün üzerinde bir performansla kapatmayı hedefliyor.