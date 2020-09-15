TOYOTA VE YANDEX’İN KAZALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK PROJESİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

“İnsan Hayatına” verdiği önemle bugüne kadar trafik kazalarını önleme konusunda araçlarında en yeni teknolojilere yer veren Toyota, Türkiye’de hala kanayan bir yara olmaya devam eden sürücü kaynaklı trafik kazalarını minimuma indirmeyi amaçlıyor. Toyota, meydana gelen bu kazaların yüzde 60’ının da sürüş sırasında cep telefonu ile “konuşmaktan” kaynaklanıyor olmasından hareketle; hayati önem taşıyan bu konuya en ileri düzeyde dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sürüş sırasında karşılaşılabilecek tehlikeli bir durum meydana geldiği esnada sürücü cep telefonu ile sıradan bir görüşme yapıyorsa yüzde 20, zihni yoran bir görüşmedeyse yüzde 29 oranında bu tehlikenin varlığını fark edemiyor. Bu da araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Toyota ve Yandex Navigasyon işbirliği ile düzenlenen projede sürücülerden seyir esnasında başka bir uygulamaya geçmemeleri veya uygulamayı arka planda tutmamaları isteniyor. Böylece sürücülerin sadece yola ve trafik kurallarına odaklanarak güvenli sürüş alışkanlığı edinmeleri hedeflenirken, sürüş boyunca hız limitlerini aşmamaya dikkat etmeleri bekleniyor.

Toyota trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını da ara vermeden sürdürürken, bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ve Toyota’nın birçok modelinde standart olarak sunulan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense'i ilk kez 2015 yılında kullanıma sundu ve bu sistem kazaları neredeyse sıfıra indirecek gelişmiş özellikler taşıyor.