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Toyota son 15 yıldır en değerli otomobil markası

Toyota Interbrand’in en değerli markalar sıralamasında liderliği kimseye bırakmıyor… Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasında marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında 1’nci sıradaki yerini korumayı başardı.

Toyota son 15 yıldır en değerli otomobil markası

Toyota Interbrand’in en değerli markalar sıralamasında liderliği kimseye bırakmıyor… Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasında marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında 1’nci sıradaki yerini korumayı başardı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:28
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Toyota son 15 yıldır en değerli otomobil markası

2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7’inciliğini sürdürdü. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolardan, 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından sunulan “Hareket: Otomotivin Ötesinde” başlıklı raporda otomotiv markalarının pozisyonları yer alıyor. Marka algısının otomobil alımında yüzde 42’lik bir oranda önem taşıdığı belirtilen raporda ayrıca otomotiv sektöründe önemli değişiklikler ön görüldüğüne yer verildi.

Bu bağlamda; Toyota, daha iyi mobilite çözümleri üretme kararlılığı ile birlikte çevreci otomobiller üretme felsefesini de devam ettiriyor. Elektrifikasyonun otomotiv endüstrisinde duraksamadan ilerlediğinin de vurgulandığı raporda ayrıca, Toyota’nın, daha 1997 yılında ilk seri üretim hibrit aracını satışa sunarak elektrikli araçlar konusunda bir öncü olduğu vurgusu da yapıldı. Prius modeliyle Toyota’nın bu konuda değişmeyen liderliğini sürdürdüğünün de belirtildiği raporda aynı zamanda bu modelin, marka değerine çok büyük katkıda bulunduğu da ortaya kondu.

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