Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Çevre Temizliği ile Farkındalık Yarattı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre bilincini teşvik etmeye yönelik izlediği küresel planlarını tüm dünyaya yansıtmanın yanı sıra, Toyota fabrikalarında çevre ayı olarak kabul edilen Haziran ayı süresince gerçekleştirilen etkinlikler, aktiviteler, seminerler ile çevre bilincinin artırılmasına dikkat çekti. Çalışanlarının ve ailelerin desteğini de arkasına alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre bilincini yayma farkındalığını sağlamak konusunda emin adımlar atmaya devam ediyor.

Çevre Resim Yarışması

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre tutkusunu teşvik etmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra, çevre ayı boyunca gerçekleştirdiği aktiviteler ile birlikte çevre bilincini de artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda SATSO, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından desteklenen Dünya Çevre Günü Temalı İlkokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni’ni gerçekleştirildi. Resim yarışmasında ilk 3’e giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Çevre Hediyeleri Dağıtıldı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre bilincinin artırılması hedefiyle, çocuklar için boyama seti ve resim defteri ile birlikte toplam 2000 adet bez çanta ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Sakarya’nın yoğun bir kavşağında araçlara hediye verildi.

Sapanca kıyıları artık daha temiz

Çevre ayında sürdürülebilir çalışmalar ile daha verimli adımlar atmaya devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, farkındalık yaratmak amacıyla, Sapanca Gölü’nde atıkları toplayıp ayrıştırarak çevre temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Yurten ve Hasan Şahin ile kurum çalışanları, SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan, Komisyon Yardımcıları Gamze Ergene ve Fatih Boztepe, Komisyon Üyeleri Çetin Kahya, ve Seda Tümay ile öğrenciler ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı. Biriken ve gözden kaçan çöplerin toplanmasına katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ekibi, “Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan” ilkesini gelecek nesillere aktarabilmek için farkındalık oluşturdu. Çalışanlar için, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile iş birliğine giderek çevre eğitimleri verildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdür ve CEO Toshihiko Kudo çevre ayı etkinlikleriyle ilgili olarak, “Yarınlarımıza bugün alacağımız önlemler ile daha sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillerimiz için gelin hep birlikte adım atalım’ diyerek içinde bulunduğumuz çevre sorunlarına karşı herkesi doğayı daha fazla korumaya davet etti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Çevre Ayı boyunca, 2050 Çevre Hedefleri doğrultusunda, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması, çevresel eğitimler ve aktiviteler ile çevre bilincinin arttırılarak sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması için atılımlarına devam etmek istiyor.