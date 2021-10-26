TOKKDER’den Motorlu Karavanlardaki Yeni ÖTV Düzenlemesiyle İlgili Açıklama: Yalnızca Turizmin Değil, Sanayinin de Önünü Açacak

Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV’nin %220’den %45’e indirilmesiyle ilgili Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nden (TOKKDER) açıklama geldi. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici yaptığı değerlendirmede, makul seviyeye inen ÖTV oranlarının yanı sıra karavan üretimi için kurumsal yeterliliklerin devreye alınmasının, Türkiye’deki karavan üretimi, ihracatı ve ekosistemi açısından kilit rol oynayacağını bildirdi. Yapılan düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirten İnan Ekici, “Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Son olarak potansiyeli yalnızca turizmle sınırlı kalmayacak bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza sağlayacağı katkı ile Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

ABD ve AB’deki büyüme önemli bir gösterge

Bir buçuk yıl önce başlayan Covid-19 salgınının tetiklediği en önemli akımlardan bir tanesinin karavan turizmi olduğunu vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, değişen tatil ihtiyaçlarının Türkiye’nin karşı karşıya olduğu fırsatları daha da zenginleştirdiğini belirtti. İnan Ekici, “Avrupa Karavan Federasyonu verileri Birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısını 2019 yılına ait verilerde 5.683.860 adet olarak açıklamaktadır. Bu rakamın 3.462.449 adedi çekme karavan, 2.221.411 adedi ise motorlu karavandır. Alman Karavan Endüstri Derneği güncel verilerine göre ise yıllık periyoda bakıldığında, Eylül 2020 – Mart 2021 arasında Avrupa Birliği’nde tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre %33,7 oranında artmıştır. Karavan sektörü için iki referans pazar olan ABD ve Avrupa Birliği yüksek büyüme oranları göstermiştir. Bununla birlikte, bugüne kadar ülkemizde motorlu karavan sahibi olma maliyetlerinin ÖTV’nin de etkisiyle yüksek olması nedeniyle sahiplik oranı ve araç kiralama sektörünün bu alandaki yatırımları ne yazık ki sınırlı kalmıştır” bilgisini verdi.

“Büyük memnuniyet duyuyoruz”

Yapılan düzenlemeyle birlikte ise Türkiye’nin artık karavan alanında önemli bir rüzgarı arkasına alacağını belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “TOKKDER olarak, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasal düzenlemeler kapsamında, motorlu karavanlardan alınacak ÖTV’nin %45’e düşürülmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere; ülke ekonomisine büyük katkısı olacağına inandığımız bu gelişmeye destek veren tüm resmi kurumlarımıza ve yöneticilerine, ayrıca gerek otomotiv gerekse diğer meslek gruplarındaki sivil toplum kuruluşlarımıza katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.