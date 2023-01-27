Togo’da yetim yurdunda bir kraliçe

Aynı zamanda KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) üyesi Abide Gülel, başkent Lomé'de, Olki isimli anaokulu ve kimsesizler yurdunu ziyaret etti. Türkiye’den götürdüğü oyuncakları çocuklara dağıtan Gülel, onlarla uzun uzun vakit geçirdi. Togo dilinde adı ‘kraliçe’ anlamına gelen Gülel, çocuklar tarafından kraliçe gibi karşılandı.

Yetkililerden çocuk nüfusun durumu hakkında bilgi alan Gülel, Togolu ve Afrikalı çocuklara yönelik bütçesini tamamen kendisinin karşılayacağı bir proje hazırlama sözü verdi.

ABİDE GÜLEL KİMDİR?

Avukat, iş insanı, sporcu.

Gülel Hukuk Bürosu kurucusu.

Uluslararası yatırım şirketi AGB Consultants A.Ş. sahibi.

Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı.

Gülel Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi.

Uluslararası Nükleer Hukuk Birliği’nin INLA Yönetim Kurulu Üyesi.

INLA Türkiye Başkanı.

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi

DEİK Türkiye – Kanada İş Konseyi Üyesi

DEİK Türkiye – Togo İş Konseyi Üyesi

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Üyesi

KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) Üyesi

WiLAT (Taşımacılık ve Lojistik Sektöründeki Kadınlar Derneği) Üyesi

TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) Üyesi

İskoçya’da Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Fransa’da uluslararası liderlik doktorası yapıyor.

Finlandiya’da sokak yarışlarıyla ralliye başladı.

İş hayatında hız kesmeden ilerliyor.