Togo’da yetim yurdunda bir kraliçe
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Togo İş Konseyi Üyesi iş kadını Abide Gülel, tarım ve hayvancılık alanında yatırım anlaşması imzalamak için gittiği Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti’nde yetimleri unutmadı.
Aynı zamanda KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) üyesi Abide Gülel, başkent Lomé'de, Olki isimli anaokulu ve kimsesizler yurdunu ziyaret etti. Türkiye’den götürdüğü oyuncakları çocuklara dağıtan Gülel, onlarla uzun uzun vakit geçirdi. Togo dilinde adı ‘kraliçe’ anlamına gelen Gülel, çocuklar tarafından kraliçe gibi karşılandı.
Yetkililerden çocuk nüfusun durumu hakkında bilgi alan Gülel, Togolu ve Afrikalı çocuklara yönelik bütçesini tamamen kendisinin karşılayacağı bir proje hazırlama sözü verdi.
ABİDE GÜLEL KİMDİR?
Avukat, iş insanı, sporcu.
Gülel Hukuk Bürosu kurucusu.
Uluslararası yatırım şirketi AGB Consultants A.Ş. sahibi.
Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı.
Gülel Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi.
Uluslararası Nükleer Hukuk Birliği’nin INLA Yönetim Kurulu Üyesi.
INLA Türkiye Başkanı.
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi
DEİK Türkiye – Kanada İş Konseyi Üyesi
DEİK Türkiye – Togo İş Konseyi Üyesi
KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Üyesi
KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) Üyesi
WiLAT (Taşımacılık ve Lojistik Sektöründeki Kadınlar Derneği) Üyesi
TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) Üyesi
İskoçya’da Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.
Fransa’da uluslararası liderlik doktorası yapıyor.
Finlandiya’da sokak yarışlarıyla ralliye başladı.
İş hayatında hız kesmeden ilerliyor.