TOGG’un simülatörü SANLAB’den...

Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan SANLAB, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu. SANLAB ekibi, yerli otomobildeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Araç ve bileşenlerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemleri test edilecek

SANLAB Kurucusu Evren Emre, tamamen yerli olarak geliştirilen “Hareketli Simülatör” hakkında bilgi verdi. Simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini söyleyen Emre, “TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi.

SANLAB Kurucusu Evren Emre ve SANLAB Kurucu Partneri Salih Kükrek

Simülasyon teknolojilerine yenilikçi bakış

Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten SANLAB Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı. Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren SANLAB ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi.