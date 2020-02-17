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Tofaş’a global koçluk ödülü

Tofaş, sürdürülebilir başarının ardında insana, teknolojiye ve çalışma ortamına yönelik yatırımların yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiği çalışmalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenme stratejisini benimseyen yaklaşımlarıyla, EMCC (European Mentoring & Coaching Council/Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) tarafından EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü’ne layık görüldü.

Tofaş’a global koçluk ödülü

Tofaş, sürdürülebilir başarının ardında insana, teknolojiye ve çalışma ortamına yönelik yatırımların yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak hayata geçirdiği çalışmalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenme stratejisini benimseyen yaklaşımlarıyla, EMCC (European Mentoring & Coaching Council/Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) tarafından EMCC 2019 Global Koçluk Ödülü’ne layık görüldü.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:07
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Tofaş’a global koçluk ödülü

50 yılı aşkındır Türkiye otomotiv sanayisine yön veren Tofaş, insan kaynakları alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Çalışanların gelişimine yönelik benimsediği kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenme stratejisiyle diğer kurum ve kuruluşlar için emsal teşkil edecek çalışmalara imza atan şirket, EMCC (European Mentoring & Coaching Council/Avrupa Mentorluk ve Koçluk Kurulu) tarafından koçluk kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tofaş’a koçluk kategorisinde ödül getiren çalışmalarının ardında ise yalnızca şirket içerisinde değil, sahip olduğu değer zincirinin odağında yer alan yetenekli işgücüne yönelik faaliyetleri yer alıyor. Tofaş, hem şirketin hem değer zincirinin gelecekte ihtiyaç duyacağı yetenek tabanını ve organizasyonel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan “Değer Yaratan Değerli Çalışanlar” adlı ana stratejik girişim çalışması çerçevesinde söz konusu faaliyetlerini yürütüyor.

Yetenek geliştirme stratejisinde yeni yaklaşım!

Yetenek geliştirme vizyonu çalışmaları kapsamında dört yıl önce geleneksel sınıf içi eğitimlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapan Tofaş, daha sonrasında ise yetenek geliştirme stratejisini kişiselleştirilmiş sosyal ve deneyimsel öğrenmeye kaydıran yeni bir yaklaşım hayata geçirdi. Bu kapsamda çalışanlara; Tofaş bünyesinde yetiştirilen ve akredite koçluk okullarından eğitim ve sertifikalarını alan insan kaynakları profesyonelleri  tarafından davranışsal gelişim danışmanlığı, bireysel koçluk ve takım koçluğu desteği veriyor.

Tofaş’ta 2017 yılından bu yana devam eden ve 300’e yakın çalışanın faydalandığı “Davranışsal Gelişim Danışmanlığı” programı ile  çalışanların yetkinliklerini şirket hedefleri doğrultusunda artırmaları hedefleniyor. Koçluk ve mentorluk uygulamaları aracılığıyla da çalışanlara tamamen kişiselleştirilmiş bir gelişim rehberliği sağlanıyor.

Tofaş’ta 2018’den bu yana devam eden ve 50’ye yakın çalışanın faydalandığı “Bireysel Koçluk” programı kapsamında ise şirket hedefleri doğrultusunda ulaşılmak istenen sonuçlar için çalışanların potansiyellerini keşfetmelerine destek sağlanması amaçlanıyor. İki yıldır süren ve 400’ü aşkın çalışanın faydalandığı “Takım Koçluğu” programı ile de takımların yaratıcı potansiyellerini harekete geçirerek kolektif üretici gücün artırılmasına destek olunması hedefleniyor.

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