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Tofaş’a bilgi iletişim teknolojilerinde ABD’den iki ödül!

Tofaş’ın geliştirdiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri, ICMG Architecture -Küresel Dijital Mimaride Mükemmeliyet Ödülleri- tarafından iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

Tofaş’a bilgi iletişim teknolojilerinde ABD’den iki ödül!

Tofaş’ın geliştirdiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri, ICMG Architecture -Küresel Dijital Mimaride Mükemmeliyet Ödülleri- tarafından iki farklı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

06 Aralık 2019 Cuma 12:53
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Tofaş’a bilgi iletişim teknolojilerinde ABD’den iki ödül!


Tofaş’ın teknoloji ve yazılım alanında gerçekleştirdiği çalışmalar uluslararası alanda ödül almayı sürdürüyor. Son olarak, Tofaş’ın geliştirdiği iki proje; teknoloji, strateji ve yazılım mimarisi alanında başarılı projeleri onurlandıran dünyanın en prestijli ödül platformlarından ICMG Architecture Ödülleri’nde birincilik elde etti. Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü’nün üzerinde çalıştığı servis yönelimli mimari çözümleri “Best Global SOA Vision for Enterprise Services” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, kurumsal mimari yaklaşımı da “Best Enterprise Architecture Approach” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

32 ülkeden 1000’den fazla projenin katılım gösterdiği bu yılki yarışmanın global finaline ise bankacılık, havayolu ve sağlık gibi farklı sektörlerden 32 proje seçildi ve kazananlar bağımsız jüri üyelerine yapılan sunumlar doğrultusunda belirlendi. Tofaş Yazılım Süreç ve Entegrasyon Yöneticisi Eren Çopur ve Yazılım Geliştirme Yöneticisi Serdar İlter, ABD’nin New York eyaletinde gerçekleştirilen dünya finaline katılarak projelerin sunumlarını gerçekleştirdi. Tüm proje sunumlarının tamamlanmasının ardından jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu her bir kategori için kazananların açıklandığı ödül töreninde Tofaş, projelerinin yarıştığı her iki kategoride de dünya 1.si olarak, ödüllere layık görüldü.

Her yıl dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı “ICMG Architecture” Ödülleri global çapta tanıma, kabul, bilinirlik ve güvenilirlik açısından küresel bir mükemmellik ölçütü olarak da kabul ediliyor.

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