Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122321
ALTIN
299.718
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7773
EURO
6.5812

TAYSAD’da üst düzey atama

TAYSAD'ın genel sekreterliğine Metin Karadaş atandı.

TAYSAD’da üst düzey atama

TAYSAD'ın genel sekreterliğine Metin Karadaş atandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:34
1246 Okunma
TAYSAD’da üst düzey atama

Yarım asra yakın geçmişi ve 456 üyesiyle Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Metin Karadaş getirildi. TAYSAD’daki görevine Şubat itibariyle başlayan Karadaş, Türkiye’nin stratejik öneme sahip iş kolları arasında yer alan otomotiv sektörüne, TAYSAD çatısı altında hizmet edecek olmaktan dolayı büyük onur ve heyecan duyduğunu söyledi. TAYSAD’da devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Karadaş, “TAYSAD, 42 yıllık geçmişi ve 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 456 üyesi ile otomotiv sektörünün üst üste 14. kez ihracat lideri olmasında büyük bir paya sahip. Derneğimizin bugüne kadar tüm paydaşları ile yürüttüğü işbirlikleriyle sağladığı katkının artarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu amaçla TAYSAD’ın, ‘yeni teknolojilere uyum’, ‘güçlü ve rekabet edici tedarik sanayi’, ‘daha çok ihracat’, ‘ana sanayi ile daha yakın işbirliği’ konularındaki hedeflerine ulaşması adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Otomotiv sektöründe 20 yıllık birikime sahip

Üniversite öğrenimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde tamamlayan Karadaş, çalışma hayatına 1999 yılında Ford Otosan’da Satınalma Uzmanı olarak başladı. Çalışmalarına 2003-2004 yıllarında Ford İngiltere’de devam eden Karadaş, daha sonra ise Ford Otosan’da Satınalma Müdürlüğü görevine getirildi. 2016 yılında Satınalma Direktörü olarak Otokar A.Ş’ye transfer olan Karadaş, 2018-2019 yıllarında ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Karadaş, otomotiv sektöründeki çalışmalarına TAYSAD Genel Sekreteri olarak devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “altın klasmanda”
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “altın klasmanda”
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışan hakları için birleşti
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışan hakları için birleşti
Hyundai i20 yepyeni bir tasarımla geliyor
Hyundai i20 yepyeni bir tasarımla geliyor
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim