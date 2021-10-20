TAYSAD, bu yılki Yetenek Yönetimi Konferansı’nda performans yönetiminde yeni trendleri ve farklı uygulamaları ele aldı

Değişen dünyada performans yönetimindeki yeni yaklaşımları ve farklı örnekleri ortaya koymak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’nın ev sahipliğini Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yaptı. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, konferansın açılış konuşmasında Türkiye’nin, ortaya koyduğu kalite, nitelikli iş gücü ve uzmanlığıyla, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olduğuna vurgu yaparak, bu başarının arkasında, rekabetçilik üzerine kurgulanmış otomotiv tedarik zincirinin olduğunu söyledi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Saydam, son yıllarda yaşanan gelişmelerin; performans yönetim sistemlerinin de çağa uygun hale getirilmesini zorunlu kıldığını belirterek, “Artık yılbaşında belirlenen, yıl sonunda gözden geçirilen hedeflerin ve buna bağlı değerlendirmelerle karar almanın sağlıklı sonuçlar vermediği ortada” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam

İş yaşamında gerek çalışanların gerekse iş sonuçlarının performansının ölçülmesinin hep öncelikli konular olduğunu belirten Saydam, şu noktaların altını çizdi: “Organizasyonlarımız daha çevik ve yalın hale geliyor, teknolojide yıkıcı dönüşümler yaşıyoruz. Yeni neslin iş hayatından yepyeni ve farklı beklentileri var. Ve tabii ki Covid-19 pandemisi ile iş yapma şekillerimiz tamamen değişiyor. Böyle bir ortamda, vadesini doldurmuş performans değerlendirme sistemlerinin fayda sağlamayacağı ortada. Firmalarımız, yenilikçi bir vizyon ile mevcut sistemlerini koşullara uygun hale getirmeli. Doğru performans yönetimi, çalışanlarımızı geliştirip kuruma bağlılığı artırırken, tüm ekibin aynı üst amaç için çabalamasını sağlar. Hedeflerin sadece bir sayı olmadığını, çabanın sonuç kadar önemli olduğunu hissettirir. Gelişime odaklı firma kültürü, çalışanlarımızın yetkinliklerini öne çıkarır; işletmelerimizde yeni liderler yetiştirir. İçinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde, ihtiyacımız olan tam da bu.”

İK yönetimleri iş ortağı olmalı!

Bu gelişmeler ışığında, işletmelerdeki İnsan Kaynakları yönetimlerinin söz konusu dönüşüme hızla uyum sağlamasının, çevikliğini artırmasının, çalışan bazlı ihtiyaçların tespit ve çözümünde iyi bir iş ortağı olmasının önemine dikkat çeken Saydam, şöyle devam etti: “Otomotiv sektörü tüm dünyada köklü bir değişiklik yaşıyor. Akıllı araçlar, dijital teknikler, yeşil teknolojiler sektörün sürdürülebilirliğinde önemli bir yer tutuyor. Elektrifikasyon, otonom ve bağlantılı araçlar ve bu araçlar için sunulacak servis hizmetleri, otomotiv sektörünün mega trendleri olarak görülüyor. Bu trendlerle şekillenen süreçte, biz de TAYSAD olarak üyelerimize, ‘Akıllı, Çevreci ve Sürdürülebilir Çözümler’ sloganımızla destek olmaya çalışıyoruz.”

Nitelikli iş gücünü elde tutmanın tek yolu…

Konferansın ilk gün konuşmacılarından Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özdemirci de nitelikli çalışanları elde tutmanın olmazsa olmaz koşullarından birinin performans yönetimi olduğunu vurguladı. Özdemirci, “Bir kurumda çalışanlar sadece kıdemle yükseliyorsa, 20’li yaşlardaki nitelikli çalışanlar bunu net bir şekilde görür. Ve şunu hisseder: ‘Ben burada ne yaparsam yapayım kendimi gösteremeyeceğim. Zaten performansım ölçülmüyor, zaten yukarıdakiler benim ne yaptığımı görmüyor’. İşte çalışan bunu algıladığı zaman başka yere gider, gidemeyen ise farklı bir alternatif bulamadığı için kalır. İçeride kalanların motivasyonunu da çok ciddi bir şekilde etkiler” diye konuştu. Bir kurumda çok çalışanla az çalışanın hayat hikayesi aynı gidiyorsa, bu ortamın, adalet duygusunu sarsacağına dikkat çeken Özdemirci, “Tecrübelerimiz şunu gösteriyor ki az çalışan, etrafındakileri de kendisine benzetir” ifadelerini kullandı.

Kuzey Gelişim Kurucu Ortağı ve Uzman Psikolog Aslı Taş Kayabaş

Z kuşağı, eski nesil çalışanları da etkilemeye başladı

Konferansın ikinci ana konuşmasını ise Kuzey Gelişim Kurucu Ortağı ve Uzman Psikolog Aslı Taş Kayabaş yaptı. Konuşmasında, “Değişen dünya, değişen iş gücü, değişen çalışma ortamı” konularını ele alan Kayabaş, “Değişen sadece Y ve Z jenerasyonunun beklentileri değil, güncel tarihli yapılmış araştırmalar bize gösteriyor ki artık eski jenerasyon çalışanlar da yeni kuşaktan etkilenmeye başladı” dedi.

Sosyal medyanın insan yaşantısı üzerindeki etkisinin çok sıklıkla araştırıldığını belirten Kayabaş, “Sosyal medya çok alışılmadık bir uygulama iken şu an whatsapp gruplarından bir konuda çalışanın bilgilendirilmesi gayet doğal ve olağan karşılanıyor. Çünkü hepimiz sosyal medya araçlarını kullanmaya başladık. Sosyal medyada paylaştığınız bir içeriğin anında etkileşimini alıyoruz. Ben eğer orada bir yanlış yaptıysam anında tepkiyi görüyor ya da çok beğenilen bir şey paylaştıysam anında övgümü alıyorum. İnsan davranışları, beklentileri bu şekilde değişirken kurumlardaki yıllık performans sistemlerinin işe yaramadığını fark etmemiz gerekir” şeklinde konuştu. Kayabaş, tüm bu gelişmeler ışığında, performans sistemleri kurarken, anlık geri bildirimi olanaklı kılmak gerektiğine dikkat çekti. Kayabaş, “Anlık geri bildirim ile çalışanın iyi bir iş çıkardığını görebileceği gibi, bir hata yaptığında da o hatayı unutmadan hatası ile ilgili geri bildirim alıp düzeltme fırsatı verileceği bir sistem kurulmalı” dedi.

TAYSAD Üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen ve 2 gün süren konferansta, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, Korn Ferry Müşteri Partneri Özgür Güney, Renault İK Direktörü Tolga Görgülü, Toyotetsu Genel Müdür Yardımcısı Selim Yener, Borusan Holding Yetenek Yönetimi ve Gelişim Müdürü Sedef Işıldak, MESS Eğitim ve Gelişim Direktörü Güliz Demir, MESS Danışmanlık ve Projeler Direktörü Ersin Yıldırım, GamFed Türkiye Kurucusu, Akademisyen, Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz ve GamFed Türkiye Gönüllüsü Begüm Günay, kurumların içindeki yeni İK uygulamalarını anlatıp, soruları yanıtladılar.