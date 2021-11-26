Suzuki’den beklenen hamle: Yeni S-CROSS 2022’de Geliyor!

Dünya prömiyerinde konuşan Başkan Toshihiro, Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretilecek olan S-CROSS’un yenilenen modeliyle gurur duyduğunu vurgulayarak, “Avrupa'da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren güçlü hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yenilenen SUV modeli ile sınıfında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği yeni S-CROSS ile bir SUV modelinde aranan tüm özellikleri bir arada toplayan Suzuki, cesur tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün gücü, verimliliği ve işlevselliği ile rakiplerine göz dağı veriyor. 50 yılı aşkın süredir dünya çapında nam salan SUV tecrübesini yepyeni modeli S-CROSS’ta mükemmelliğe ulaştıran marka, lider Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun yanı sıra 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motoruyla hem gücü hem de verimliliği en üst düzeyde sunmayı başarıyor.

Her koşulda en iyi performans: Allgrip 4x4

Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş modu ile Yeni S-CROSS tüm koşullarda en iyi performansı sunmayı başarıyor.

Allgrip dört tekerlekten çekiş sistemi, iki aks arasındaki tork miktarını ayarlıyor ve dört sürüş modunu ESP, motor gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre sistemlerin desteği ile optimize ediyor.

Güçlü SUV tasarımı ile gözler üzerinde

Yeni S-CROSS, henüz ilk göz temasından itibaren güçlü bir SUV görünümü sergiliyor. Dış ve iç tasarımda detaylara gösterilen özen ona güçlü ve kendinden emin bir araç görünümü kazandırıyor. İlk görüşte güçlü tasarım vurgusunu karşısındakine hissettiren, S-CROSS’un piyano siyahına boyanmış, büyük ve heybetli ön ızgarası, krom çıta üzerine yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanıyor. Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemeler yeni S-CROSS’un agresif SUV görünümüne destek oluyor. Ön ve arka LED aydınlatma birimleri teknolojik ve modern bir görünüm kazandırırken, köşeli çamurluk kemerleri yan tasarıma güçlü bir güven duygusu kazandırıyor. Buna ek olarak yeni SUV model sunduğu 8 farklı renk seçeneği ile farklı zevklere sahip kullanıcılara da hitap etmeyi başarıyor.

Yeni gövde rengi: Titan Grisi

Lansman rengi olarak belirlenen Titan Grisi, Suzuki’nin ilk defa S-Cross’ta kullanacağı yeni gövde rengi olarak öne çıkıyor. Sedefli metalik gövde rengi, yeni S-Cross’un SUV tasarımını güçlendiriyor.

Yalın ve kullanışlı iç mekân

Güçlü bir dış görünüme sahip olan yeni S-CROSS içeride ise zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Keyifli ve konforlu bir deneyim sunarken macera duygusunu da yansıtmayı hedefleyen yeni model, her bir detayıyla ferahlık ve konfor sunuyor. Ortada sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar aracın SUV doğasını tamamlıyor. Kokpit ise güçlü ve gelişmiş görünümüyle benzersiz bir ergonomi vaat ediyor. Büyük gösterge paneli, üç boyutlu tasarımıyla modern ve kaliteli bir görüntü sergiliyor. Apple CarPlay®, Android Auto™, sesli komut ve eller serbest Bluetooth® görüşme olmak üzere en güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılarla ileri teknoloji iç mekânı kendine özgü bir hale getiriyor.

Yüksek konfor

Geniş iç mekânından esnek bagaja kadar farklı SUV kullanıcılarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan yeni S-CROSS, 5 yetişkin için geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor.

Ön yolculara sunulan oturma konforu, daha fazla rahatlık için koltuk sırtlığının konumunu ayarlama seçeneğine de sahip olan arka koltuk yolcularının konfordan ödün vermesini gerektirmiyor. Kabin, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok depolama alanı ve olanaklarla donatıldı.

Ailenin tüm üyeleri için geniş bagaj

Geniş bagaj VDA ölçüm normuna göre 430 litre hacim kullanıma sunuyor. 60:40 iki parça halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları kadar farklı konumlarda kullanılabilen bagaj zemini de kullanım amacına uygun esnek bir yapı sunuyor. Varılacak hedef ne olursa olsun yeni Suzuki S-CROSS beş yetişkin ve bagajını sırtlayacak alanı ve konforu kullanıma sunuyor.

Verimlilik ve performans bir arada

Yeni S-CROSS, yüksek torklu sahip 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına yönlendirerek alt devirlerde yüksek tork üretimi sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken aynı zamanda verimliliği de en üst seviyede sunuyor. Direkt enjeksiyon sistemi, gelişmiş performans ve verimlilik için yakıt miktarını, zamanlamasını ve basıncını optimize ediyor. Elektrikli emme değişken supap zamanlaması (VVT), soğutulmuş egzoz gazı devridaimi (EGR) ve yüksek sıkıştırma oranı sayesinde verimlilik artıyor.

Güçlü Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi

Yakıt verimliliğini daha da üst düzeyde sunabilmek için 48V hafif hibrit sistemle donatılan yeni S-Cross, normal sürüş koşullarında, elektromotorla içten yanmalı motoru destekleyerek yakıt tüketimini düşürüyor. Güç gereksiniminin olduğu sürüş koşullarında sistem torku artırıyor ve tork hassasiyetini iyileştiriyor. Böylece daha canlı ve daha akıcı bir sürüş elde ediliyor.

Güvenlik ekipmanları ile fark yaratıyor

Yeni S-CROSS, sürüş ve güvenliğe yardımcı olmak üzere kameralar ve sensörlerden yararlanan ve farklı sistemleri bünyesinde barındıran Suzuki Güvenlik Desteği ile donatıldı. Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemlerinin yanı sıra Suzuki Güvenlik Desteği şu sürüş teknolojileri ile güvenliği en üst seviyede sunuyor:

Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), otomobil ileri yönde hareket halindeyken, ön camın üst kısmında yer alan monoküler kamera ve lazer sensör yardımıyla, bir araç veya yaya ile çarpışma riski olup olmadığını belirliyor. Sistem, olası bir çarpışma algıladığında, duruma bağlı olarak görsel ve işitsel bir uyarı veriyor ve/veya otomatik fren uyguluyor.

Dur ve kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme, 6 vitesli otomatik şanzımanla birlikte adaptif hız sabitleme sistemi, dur ve kalk işlevi sunuyor. Sistem, sürücünün öndeki araçla güvenli bir mesafeyi koruması için gaz ve fren pedalını otonom bir şekilde kontrol ediyor. Öndeki araçla mesafeye göre hızlanabiliyor ve fren yapıyor. Dur ve Kalk işlevi gerektiğinde otomobili tamamen durdurabiliyor ve ardından trafik 2 saniye içinde tekrar hareket etmeye başladığında öndeki otomobili takip etmeye devam edebiliyor.

360 çevre görüş sistemi, 360 derecelik görünüm manevra anında ek güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Ön, arka ve her iki yan olmak üzere dört adet kamera güvenli sürüş için 3-Boyutlu görünüm ve daha güvenli park manevraları için kuş bakışı görünüm dahil olmak üzere çeşitli görünümler sunuyor.