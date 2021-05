Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda’dan Teknoloji Ortaklığı!

Otomotiv endüstrisi büyük bir teknolojik dönüşümden geçerken dünya devi otomotiv şirketleri de beklentilere daha hızlı ve güvenli şekilde yanıt vermek üzere güçlerini birleştiriyor. Özellikle sürekli gelişen ve yenilenen bağlanabilirlik teknolojilerine hızlı şekilde yanıt vermek isteyen Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda markaları yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak. Bu sayede, ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumların birbirine daha kolay bir şekilde bağlanması hedefleniyor.

Otomotiv endüstrisine ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik, bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler otomobilleri çevresiyle sürekli bağlantıda kalan araçlar haline getiriyor. Bu alandaki teknolojiler hızla ilerlerken üreticiler de bağımsız olarak araç iletişim cihazları ve çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor. Öyle ki, uzaktan çalıştırma işlevleri gibi temel bağlanabilirlik hizmetlerinde bile, her bir şirket ilgili kaynakları geliştirme ve işleme noktasında farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu noktadan hareketle, tüketicilere mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantı çözümleri sunmak isteyen otomotiv üreticileri, küresel işbirliğine giderek ortak çözümler sunmaya başladı. Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Mazda Motor Corporation (Mazda) yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda markaları bugüne kadar Toyota tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi teknolojilerini entegre ediyordu. Anlaşmayla birlikte şirketler, yeni nesil bağlantılı otomobiller için; araçlardan ağlara ve araç iletişim cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip sistemler kuracaklar. Sonuç olarak, araçlar ve araç iletişim cihazı merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle, müşteriler ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı bağlantı olmak üzere müşterilere daha kaliteli ve daha verimli bağlantılı hizmetler sunulabilecek. Söz konusu ortaklık, ortaklığa dahil olan her bir şirketin geliştirme yüklerini azaltmaya ve sistem işletimini ve ek yeni işlevleri içeren versiyon güncellemelerini kolaylaştırmaya ve bunun yanı sıra tesis ve personel gibi kaynakları optimize etmeye yardımcı olacak. Anlaşmayı imzalayan şirketler, insanların yaşamlarını iyileştiren ve sosyal sorunları çözen hizmetler geliştirmeye devam ederken, üzerinde anlaşmaya varılan ortak geliştirme ile ilgili benzer fikirlere sahip ortaklarla iş birliği yapmayı da değerlendirecekler.

Ortak altyapı iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor

Otomotiv sektörüne ciddi bir değişim getiren CASE (Bağlanabilirlik, Otonom/otomatik, Paylaşımlı ve Elektrikli) alanı ile; bulut hizmetleri, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ dahil olmak üzere teknoloji ve iş dünyasının iletişim ve veri işleme şekillerinde çok hızlı ilerleme kaydediliyor. Şirketler, bağlantılı aracın temel işlevleri olan araç iletişim cihazlarının geliştirilmesini ortak oluşumlarla çözümleyerek müşterilerine mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler sunabiliyor. Uygulama ve hizmetlerin gelişimini şirket içinde bir bölüm olarak konumlandırmak; verimliliği arttırırken araç iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor. Böylece her şirket, söz konusu ortak altyapıyı kullanarak, kendi uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirmek için daha fazla odaklanabiliyor.