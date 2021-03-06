SUV’un Öncüsü Nissan Qashqai Yine LİDER!

11 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai, SUV pazarının toplam 14 bin 823 adet olarak gerçekleştiği Şubat ayında, 1.331 adetlik satışı ile C-SUV segment liderliğine oturdu. Şubat ayında satılan her 100 otomobilden yaklaşık 3 tanesi Nissan Qashqai oldu.

Nissan markası olarak 2021 yılına iyi başladıklarını belirten, Şubat ayı C-SUV liderliği ile pazar beklentilerini karşılamaktan mutlu olduğunu dile getiren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin sınıfında güçlü bir model olduğunu, Türkiye’de segmentinin öncüsü olarak tercih edilmeye devam edeceğini söyledi. Doğueri, “Nissan Qashqai’nin yeri hepimiz için ayrı, yeni yıla hızlı bir şekilde başladık ve kampanyalarımız ile Nissan Qashqai satışlarımız hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor.” dedi.

Nissan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.