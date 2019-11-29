SUV’un lideri NISSAN'ın yeni Micra'sı Türkiye yollarında

Japon otomotiv devi NISSAN’ın, ‘şehrin vazgeçilmezi’ olarak bilinen ve globalde 50 yıllık güçlü bir mirasa sahip modeli Micra, yeni versiyonuyla Türkiye’de görücüye çıktı. “Daha Sen” mottosuyla yeni NISSAN Micra, bir önceki modele kıyasla NISSAN’ın teknolojik vizyonunu yansıtan Nissan Intelligent Mobility özelliklerini barındırırken, etkileyici tasarımı, ferah iç mekânı ve güven veren sürüşüyle dikkat çekiyor.

İlk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye’de ise sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra’ya çok güvendiklerini belirten Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaptığı açıklamada: “NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra. NISSAN’ın, 30 yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen ikonik modeli Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda %3 pazar payı hedefliyoruz.” dedi

Doğueri sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da 1997 yılından itibaren 2 milyonu aşan satış rakamı, Micra’nın araç sahipleri tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. NISSAN Micra, 1993 yılında Avrupa’da, Yılın Otomobili seçilen ilk Japon otomobil modeli olmuştu. NISSAN dünyasının en genç ve dinamik kullanıcı kitlesine sahip modeli olan Micra, yüksek manevra kabiliyeti ve esnek sürüş deneyimiyle tam bir şehirli aracı. Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, çeviklik, park kolaylığı, Akıllı Teknoloji özellikleri ve güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi olmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Müşterilerin günümüzde ne istediklerine ve gelecekten ne beklediklerine odaklanarak, Avrupa’daki kompakt araç segmentini yeni bir seviyeye taşıyan NISSAN Micra, farklı iç renk seçenekleri, BOSE® Personal ses sistemi ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tarzlarını yaratmaları konusunda fırsatlar sunuyor.

Verimli motor özellikleri

Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Yeni aracın motoru, aracın karakterine uyacak ve olabilecek en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yeni NISSAN Micra motor seçenekleri:

Yeni Micra, aksesuar seçenekleriyle daha fazla kişiselleştirme sunuyor

NISSAN Micra, kullanıcılarıyla arasında özel bir duygusal bağ oluşan, aksesuarlar ile kişiselleştirilen, isim takılarak hitap edilen bir model olarak biliniyor.

Tasarımı ile dikkat çeken yeni Micra, tamamen yenilenen yüzüyle daha sportif, daha atletik, daha konforlu ve daha geniş bir görünüme sahip olurken; yeni teknolojik donanımlarla daha premium bir tarz yakalıyor.

Etkileyici dış tasarımını heyecan veren ileri teknolojilerle destekleyen yeni Micra, Akıllı Teknoloji özellikleri sayesinde artık daha güvenli. Günlük hayatı ve sürüş deneyimini kolaylaştıran Fren Destek Sistemi, Akıllı Şerit Takip Uyarı Sistemi, Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi, Akıllı Sürüş Kontrolü, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı ile yeni Micra, sınıf atlatan bir teknoloji sunuyor.

Yeni Micra ile tarzını yansıt!

Yeni Micra, modern renklerde ve birinci sınıf bileşenlerle iç ve dış mekanda değişiklik yapma imkanı sunan çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle satışa sunulacak. Eklenen bu özelliklerle yeni Micra, sürücülerin kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor.

İç mekan kişiselleştirme paketinde, koltuk yastıkları ve desteği, kapı kol dayama ünitesi, diz desteği ve gösterge paneli gibi kabinin dört farklı alanını kişiselleştirmeye yönelik malzemeler ve renkler yer alıyor. Bu avantajlar, Tekna ve üstü paketler için turuncu, bordo ve gri olarak üç renkte mevcut olacak.

Müzik tutkunu araç sahipleri için, sürüş deneyimini olabildiğince keyifli hale getirecek yeni Micra'nın öne çıkan özelliklerinden biri de BOSE® Personal ses sistemi ve B-hatchback segmentine özgü, sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş gelişmiş hoparlörler.

Dış kişiselleştirmeyle, yeni Micra’ya her biri yüksek kalitede anodize kaplamalı olan farklı bileşenler ekleniyor. Bu bileşenler lansmandan itibaren derin mavi, turuncu, siyah ve tekno gri olmak üzere dört renkte mevcut olacak.





Yeni Micra 4 farklı pakette sunulacak:

Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium

Visia paketinde 16 inçlik çelik jantlar, entegre dönüş sinyalli yan aynalar, arka sis farları ve arka spoyler, yükseklik ve derinlik ayarlı teleskopik direksiyon, elektrik kumandalı ön camlar, yüksekliği ayarlanabilen koltuk kafalığı, katlanabilir arka koltuk, otomatik klima gibi özellikler, iç ve dış donanımları oluşturuyor. Ayrıca pakette, 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici gibi avantajlar da mevcut.

Tekna paketinde, Visia paketindeki özelliklere ek olarak 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörlü ön silecekler; iç donanımda karartılmış arka camlar ve deri direksiyon simidi öne çıkıyor. Paket, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ön sis farları, otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalara ek olarak NISSAN akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştırma özelliklerini kapsıyor.

Platinum paketin, Tekna paketindeki özelliklere ek olarak dış donanımı, 16 inç alüminyum alaşımlı elmas kesim jantlarla destekleniyor. Vites topuzu ve el freni deri özelliğiyle sunulurken; geniş hoparlör sistemi, sürücü koltuk başlığında BOSE® Personal hoparlör, akıllı çevre görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve hareketli nesne algılama sistemi, teknolojik özellikleri oluşturuyor.

Platinum Premium paketinde ise, Platinum paketindeki özelliklere ek olarak otomatik kararan iç dikiz aynası, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı bulunuyor.