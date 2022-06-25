Suvmarket’ten Bayram Kampanyası
SUV uzmanı ikinci el alım-satım platformu Suvmarket, bayrama özel kampanyasında Aytemiz ile yaptığı iş birliği çerçevesinde müşterilerine akaryakıt hediyesi sunuyor. Bayram kampanyası kapsamında Suvmarket müşterileri 7 Temmuz tarihine kadar satın aldıkları SUV’lar için 2.5 TL yakıt hediyesi kazanacaklar. Ayrıca, tüm araçlarda 100 TL’ye 12 ay %0,99 kredi imkânı da sunuluyor.
Doğan Trend Otomotiv girişimi olan Suvmarket, Türkiye’de kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobil segmenti olan SUV modellerini Doğan Grubu güvencesi ve
uygun ödeme koşullarıyla tek bir platformda buluşturmayı sürdürüyor. Suvmarket müşterilerine sevindiren fırsatlar sunmaya da devam
ediyor. Suvmarket’ten SUV alan müşteriler Aytemiz’den 2500 TL’lik yakıt hediyesiyle bu bayramda yolculuklarını keyfe dönüştürüyor.
Her marka ve modelden özenle seçilmiş SUV’lar
Güvenle seçim yapılabilen, tamamen yenilenmiş, TSE onaylı ekspertiz raporuna sahip her marka SUV’un satışa sunulduğu Suvmarket’te 7 Temmuz tarihine kadar sürecek
akaryakıt kampanyasının yanı sıra kredi imkânları da sunuluyor. Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el SUV satış platformu olarak dikkat çeken Suvmarket 100.000 TL’ye 12 ay
%0,99 kredi imkânı sunarak müşterilerinin araç alımlarını kolaylaştırıyor. Suvmarket İstanbul ve İzmir’deki 4 showroomunun yanı sıra suvmarket.com web sitesinden de
tüm SUV’larda online satın alma ve adrese teslim imkânı sunuyor.