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Suvmarket’ten Bayram Kampanyası

SUV uzmanı ikinci el alım-satım platformu Suvmarket, bayrama özel kampanyasında Aytemiz ile yaptığı iş birliği çerçevesinde müşterilerine akaryakıt hediyesi sunuyor. Bayram kampanyası kapsamında Suvmarket müşterileri 7 Temmuz tarihine kadar satın aldıkları SUV’lar için 2.5 TL yakıt hediyesi kazanacaklar. Ayrıca, tüm araçlarda 100 TL’ye 12 ay %0,99 kredi imkânı da sunuluyor.

Otovitrin 25.06.2022, 13:55
Suvmarket’ten Bayram Kampanyası

Doğan  Trend  Otomotiv   girişimi   olan Suvmarket,   Türkiye’de   kullanıcıların   en   çok tercih   ettiği   otomobil   segmenti   olan  SUV modellerini  Doğan  Grubu  güvencesi  ve

uygun   ödeme   koşullarıyla   tek   bir   platformda   buluşturmayı   sürdürüyor. Suvmarket müşterilerine   sevindiren   fırsatlar   sunmaya   da   devam

ediyor. Suvmarket’ten SUV alan   müşteriler   Aytemiz’den   2500   TL’lik   yakıt hediyesiyle bu bayramda yolculuklarını keyfe dönüştürüyor. 

Her marka ve modelden özenle seçilmiş SUV’lar 

Güvenle seçim yapılabilen, tamamen yenilenmiş, TSE onaylı ekspertiz raporuna sahip her  marka SUV’un satışa   sunulduğu Suvmarket’te 7  Temmuz   tarihine  kadar sürecek

akaryakıt kampanyasının yanı sıra kredi imkânları da sunuluyor. Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el  SUV satış platformu olarak dikkat  çeken Suvmarket 100.000 TL’ye 12 ay

%0,99 kredi imkânı sunarak müşterilerinin araç alımlarını kolaylaştırıyor. Suvmarket İstanbul ve İzmir’deki 4 showroomunun yanı sıra suvmarket.com web sitesinden de

tüm SUV’larda online satın alma ve adrese teslim imkânı sunuyor.  

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