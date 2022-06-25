Suvmarket’ten Bayram Kampanyası

Doğan Trend Otomotiv girişimi olan Suvmarket, Türkiye’de kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobil segmenti olan SUV modellerini Doğan Grubu güvencesi ve

uygun ödeme koşullarıyla tek bir platformda buluşturmayı sürdürüyor. Suvmarket müşterilerine sevindiren fırsatlar sunmaya da devam

ediyor. Suvmarket’ten SUV alan müşteriler Aytemiz’den 2500 TL’lik yakıt hediyesiyle bu bayramda yolculuklarını keyfe dönüştürüyor.

Her marka ve modelden özenle seçilmiş SUV’lar

Güvenle seçim yapılabilen, tamamen yenilenmiş, TSE onaylı ekspertiz raporuna sahip her marka SUV’un satışa sunulduğu Suvmarket’te 7 Temmuz tarihine kadar sürecek

akaryakıt kampanyasının yanı sıra kredi imkânları da sunuluyor. Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el SUV satış platformu olarak dikkat çeken Suvmarket 100.000 TL’ye 12 ay

%0,99 kredi imkânı sunarak müşterilerinin araç alımlarını kolaylaştırıyor. Suvmarket İstanbul ve İzmir’deki 4 showroomunun yanı sıra suvmarket.com web sitesinden de

tüm SUV’larda online satın alma ve adrese teslim imkânı sunuyor.