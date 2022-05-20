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Sürücüsüz Karsan e-ATAK, Norveç'te Yolcu Taşımaya Başladı!

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, Avrupa pazarlarında büyümesini sürdürüyor. Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği Seviye 4 otonom elektrikli otobüs “Karsan Otonom e-ATAK”, Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. Böylece Avrupa’da şehir içinde yolcu taşıyacak ilk otonom teknolojili otobüs oldu. Stavanger kentinde gerçekleştirilen proje lansmanında Nedre Strandgate 89'daki otobüs durağında Karsan Otonom e-ATAK’ın toplu taşıma hizmetine başladığına dair resmi açılış töreni düzenlendi. Norveç Ulaştırma Bakanı Jon-Ivar Nygård, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Norveçli politikacılar ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan Karsan, ADASTEC, VY Buss, Kolumbus ve Applied Autonomy firmalarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Karsan Otonom e-ATAK ilk yolcularını Nedre Strandgate 89'daki otobüs durağından Concert Hall’e taşıdı.

Otovitrin 20.05.2022, 11:44
Sürücüsüz Karsan e-ATAK, Norveç'te Yolcu Taşımaya Başladı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Michigan State Universitesi kampüsünde gerçek trafik koşullarında kullanılan sürücüsüz aracımız Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de bu proje ile sürücüsüz şekilde Norveç’te toplu taşıma hizmetine başlıyor. Bu Avrupa’da bir ilk. Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli aracımız Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirilecek olmasından dolayı oldukça mutluyuz” diye konuştu.

Karsan CEO’su Okan Baş ve Norveç Ulaştırma Bakanı Jon-Ivar Nygård

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve öncü hamleleri ile sektöre yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli toplu taşıma pazarındaki yenilikleriyle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seviye 4 Otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 50 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiren Otonom e-ATAK Norveç’in Stavanger şehrinde hizmet vermeye başladı. Stavanger kentinde Norveç Ulaştırma Bakanı Jon-Ivar Nygård, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Norveçli politikacılar, VY, Kolumbus, Applied Autonomy, Karsan ve ADASTEC firma yöneticilerinin katılımıyla resmi kullanım için açılış töreni gerçekleştirildi.

Karsan ve ADASTEC Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdi!

Karsan’ın e-Volution vizyonu ile geleceğe yönelik teknolojileri şimdiden geliştirmeye başladığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde hep bir adım önde olma vizyonumuzla, Karsan olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Michigan State Universitesi kampüsünde gerçek trafik koşullarında kullanılan sürücüsüz aracımız Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de bu proje ile sürücüsüz şekilde Norveç’te toplu taşıma hizmetine başlıyor. Bu Avrupa’da bir ilk. Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli aracımız Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirilecek olmasından dolayı oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Yarının taşımacılığında en önde yer alacağız”

Avrupa’da bir ilk olan bu projede Karsan’ın otonom e-ATAK modelinin teknoloji partneri olan ADASTEC’in CEO’su Ali Ufuk Peker, “Toplu taşımada ve akıllı şehirlerin gelişiminde en yeni en gelişmiş teknolojiler ile donatılmış araçların hizmete sunulması misyonu ile çıktığımız yolculuğun bugün aktif olarak kullanımda olmasından büyük gurur duyuyoruz. Norveç, mobilitenin en üst seviyede geliştiği ülkelerden bir tanesi konumunda. Bu anlamda araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracak ve sadece bu rotada değil, tüm ülke ve global olarak flowride.ai SAE Seviye-4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu’muzu daha da geliştirecek bir iş birliğine imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yeni seviye 4 sürücüsüz otobüsün bugün Norveç’te kullanımı, yarının taşımacılığında en önde yer almamız ve geleceğin mobilitesine sağlayacağımız katkıları gösteren önemli kilometre taşını simgeliyor” dedi.

Özel sensörle donatılmış seviye 4 otonom teknoloji

Sürücüye ihtiyaç duymadan çevresini algılayabilen Otonom e-Atak’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

#Sürücüsüz Karsan #eATAK #Norveç #Yolcu Taşıma
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