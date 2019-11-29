Sürücüler kış lastiği alışverişine başladı!

Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, karlı ve buz tutan yollarda kalmamak için tercih edilen kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından büyük önem taşıyor. Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda kış lastiğinin kullanıcılarla buluştuğu sahibinden.com’da, 2019 Ekim ayı verilerine göre “kış lastiği” ilanlarının görüntülenmesi geçen aya oranla da %71 arttı. Kış koşullarında zorlu şartlara uyum sağlayarak sürüş güvenliğini artıran kış lastiği ilanlarının aranması da bir önceki aya göre % 58 oranında artış gösterdi. Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu.