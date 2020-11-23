Sınıfının En Çok Tercih Edilen otomobili Nissan Qashqai

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tasarım çizgileri, sağlamlığı ve teknolojisi ile Türkiye pazarının vazgeçilmez SUV modeli Nissan Qashqai, sınıfının lideri olmayı sürdürüyor. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai, otomobil pazarının toplam 76 bin 341 adet olarak gerçekleştiği Ekim ayında, 2 bin 31 adetlik Ekim satışı ile yeniden Türkiye'de SUV gövde tipinin en çok satıldığı C-SUV segmentinin lideri oldu.

Nissan Qashqai'nin Ekim ayı SUV liderliği ile ilgili mutlu olduklarını dile getiren Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai'nin çok güçlü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan uzun süredir Türkiye'de tercih edilmeye devam edildiğini belirtti. Doğueri, "Nissan Qashqai'nin hem Eylül, hem Ekim aylarındaki başarısına vurgu yaparak, bunun için hem bizi tercih eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği geçen tüm Nissan ailemize teşekkür ederim" diye konuştu.

Nissan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Nissan Navara Yeniden Nissan Yetkili Satıcılarında

Arazi ve şehir içinde üstün performans sunan Nissan Navara, Nissan Yetkili Satıcılarında yerini aldı. Pick-Up segmentinin dikkat çeken modellerinden biri olan Navara, Kasım ayı itibarıyla yeniden müşterileriyle buluşuyor.