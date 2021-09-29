Rolls-Royce’un ilk tamamen elektrikli otomobili ‘’Spectre’’ geliyor!

Rolls-Royce'un kendi uzay çerçevesi mimarisiyle desteklenen otomobil 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkacak. 400 yıllık bir kullanım simülasyonu olacak küresel testler 2,5 milyon kilometreyi kapsayacak.

Ayrıca 2030'a kadar tüm Rolls-Royce ürünleri tamamen elektrikli olacak. Lüks otomobil üreticisi artık herhangi bir içten yanmalı motorlu otomobil üretmeyecek.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, marka için bu çığır açan anı açıklarken şunları söyledi;

Bugün, 4 Mayıs 1904'ten bu yana Rolls-Royce Motor Cars tarihindeki en önemli gün. O tarihte, kurucu babalarımız Charles Rolls ve Sir Henry Royce, ilk kez bir araya geldi ve 'en iyi'yi yaratacakları konusunda anlaştılar. Dünyada motorlu araba'.

Zamanında kendilerine sunulan en ileri teknolojiyi kullanarak ve olağanüstü mühendislik akıllarını uygulayarak, bu iki öncü, tamamen yeni bir ayrım ölçütü belirleyerek, erken içten yanmalı motorlu arabaları gürültülü, rahatsız edici ve ilkel ulaşım araçlarından yükseltti.

“Yarattıkları otomobiller, dünyaya gerçek bir lüks deneyimi sundu ve Rolls-Royce için bugüne kadar tartışmasız olarak işgal etmeye devam ettiği nihai zirve konumunu güvence altına aldı. Marka, bir yüzyıldan fazla bir süredir içten yanmalı otomobillerde en iyiyi tanımlamaya devam ediyor.

“117 yıl sonra bugün, Rolls-Royce'un küresel tamamen elektrikli otomobil devrimini yükseltecek ve ilk ve en iyi süper otomobili yaratacak olağanüstü yeni bir ürün için yolda test programına başlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu bir prototip değil. Gerçek olan bu, açıkça test edilecek.

Elektrikli otomobil konusunu sürekli ele aldıklarını belirten Torsten Müller-Ötvös şöyle devam etti;

Ancak mevcut teknolojinin Rolls-Royce deneyimini destekleyebileceği konusunda şimdiye kadar tatmin olmadık.

Rolls-Royce'da bir süredir elektrikli bir güç aktarma organı deniyoruz. Sessiz, rafine ve neredeyse anında tork oluşturarak muazzam bir güç üretmeye devam ediyor. Rolls-Royce'da buna "waftability" diyoruz.

2011'de çalışır durumda tamamen elektrikli bir Phantom olan 102EX'i ortaya çıkardık. Bunu 2016 yılında, markanın birkaç on yıl sonraki geleceğine yönelik vizyonumuzu temsil eden yine tamamen elektrikli 103EX ile izledik.”

Bu olağanüstü ürünler, müşterilerimiz arasında elektrikli güç aktarma teknolojisine büyük bir ilgi uyandırdı. Rolls-Royce için mükemmel bir seçim olduğunu düşündüler. Ve son on yılda bana defalarca "Rolls-Royce ne zaman elektrikli olacak?" ve "İlk elektrikli arabanızı ne zaman üreteceksiniz?" gibi sorular sorulmuştur.

"Açık bir sözle cevap verdim: 'Rolls-Royce bu on yılda elektriklenecek.' Bugün sözümü tutuyorum."

Rolls-Royce, bugün gerçeğe dönüşen tarihi ve benzersiz bir girişime başladı. Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz bizi buraya getirmek için durmaksızın çalıştılar. Artık tarihteki ilk tamamen elektrikli Rolls-Royce'un yol testlerine başlamaya hazırız.

"Güç aktarma sistemi teknolojimizdeki bu temel değişiklik, ürünü dünyanın en seçici ve talepkar bireylerine, Rolls-Royce müşterilerimize sunmadan önce, ürünün her yönüne meydan okumamızı gerektiriyor.

Markamız için yeni bir mirasın başlangıcı olan bu araba için Phantom, Ghost ve Wraith gibi isimler kadar çağrıştıran tamamen yeni bir isim üzerinde karar kıldık.

Yeni isim ''Spectre'',ürünlerimizin içinde bulunduğu öteki dünyaya ait ortama mükemmel bir şekilde uyar . ''Spectre'' ile 2030 yılına kadar tüm ürün portföyünün tamamen elektrifikasyonu için referanslarımızı belirledik. '' dedi.

Lansman filmini izlemek için lütfen www.rolls-roycemotorcars.com adresini ziyaret edin. #SpiritElectrified