RENAULT TRUCKS AKADEMİ, SANAL EĞİTİMLERİ İLE HEDEFLERİN ÖTESİNE GEÇTİ

Renault Trucks Yetkinlik Geliştirme Departmanı tarafından düzenlenen Renault Trucks Akademi eğitimleri, Covid-19 pandemisi sürecinde dijital olarak devam etti. Bayi ağına yönelik sunulan satış ve satış sonrası eğitimler, interaktif Sanal Sınıf programı ile dijital araçlarla desteklendi. Eğitimlerin yeni formatında kazandığı başarı sonucunda Sanal Sınıf uygulamasının, ilerleyen dönemlerde Renault Trucks Akademi’nin bir parçası olması kararlaştırıldı.

Renault Trucks Sanal Sınıf uygulaması, uzman eğitmenlerin katılımcıları interaktif şekilde eğitime dahil ettiği farklı yöntemlerle destekleniyor. Katılımcılar, sınıf ortamında olduğu gibi sunuma kalkabiliyor, bir çizim ya da yazı yazabiliyor. Diğer katılımcılara, işaretleyebilecekleri soru ya da anket çalışması yaptırılabiliyor veya bir video izletilebiliyor. Bir program ile kontrol, herhangi bir katılımcıya geçebiliyor. Eğitim sonunda, soru-cevap özelliği kullanılarak konular pekiştiriliyor. Bu şekilde bayi ağının ihtiyacı olan konular, sanal olarak sınıf ortamındaki en efektif haliyle işlenebiliyor.

Türkiye, dijital eğitim programını en etkin uygulayan ülkeler arasında yer aldı

Renault Trucks’ın ürün ve hizmet sunduğu tüm pazarlarda uygulamaya aldığı dijital eğitimler, Türkiye’de büyük bir başarı yakaladı. Eğitimler ile açıklamada bulunan Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat; “Son bir kaç ayda tüm dünyada yaşanan pandemi süreci, yeni durumlara hızlı adapte olabilmenin, kurumsal sorumluluklarımızın bilinciyle hızla değişen durumlarda ortak çözümler geliştirmenin başarıda kilit faktörler olduğunu gösterdi. Çalışma ortamları ve şekilleri değişiklik gösterse de yüksek teknolojiyi benimseyen iş yapımız değişmedi. Sanal Sınıf eğitimlerimiz, bunun iyi bir örneği oldu. Sanal Sınıf programını, hızlı kararlar ve aksiyonlar ile devreye aldık. Böylece hem satış ve satış sonrası eğitimlerimizin kesintiye uğramamasını hem de bayi çalışanlarımızın motivasyonu sağlamayı başardık. Hatta bir adım ileriye giderek yüksek katılım ile yıllık hedeflerimizin üzerinde bir performans yakaladık. Bu nedenle Sanal Sınıf, ileri ki dönemlerde yüz yüze eğitimler başlayacak olsa dahi, seyahat risklerini azaltmak adına eğitim sistemimizin bir parçası olmaya devam edecek” dedi.