RENAULT MAİS MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Şikayetvar A.C.E Awards'ta en iyi müşteri memnuniyetini yaşatan markalar bu yıl 6'ncı kez ödüllendirildi. Kazanan markalar şikâyet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirleniyor.

Renault Grubu'nun tüm dünyada geçerli standartlarını OYAK vizyonu ile bir araya getirerek koşulsuz müşteri memnuniyetini hedeflediklerini ifade eden Renault MAİS Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, “Bu prestijli ödüle 2 markamızla birlikte bir kez daha ulaşmak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösterirken, tüm Renault MAİS ailesini de gururlandırıyor. Satıştan, satış sonrası hizmetlere kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda bütün müşterimizin beklentisini karşılamak ve deneyimlerini hiçbir zorlukla karşılaşmadan tamamlamalarını sağlamak tüm ekibimizin birincil önceliği. Önümüzdeki dönemlerde de hedefimiz bu öncelik odağıyla benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve otomotiv sektöründeki liderliğimize yaraşır hizmet vermeye devam etmek olacak” dedi.

Renault MAİS, son yıllarda dönüşen ihtiyaçlara yönelik birçok çözümü müşterileriyle buluşturuyor. Servis sürecini pratik hale getiren Renault ve Dacia Port aplikasyonları ile kullanıcılarla doğrudan iletişim için Diyalog ve Whatsapp Hattı kaliteli bir müşteri deneyiminde önemli rol oynuyor. Kapında Vale Hizmeti, görüntülü görüşme ve e-ticaret gibi hizmetler de müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor, taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibine ek olarak Sosyal Medya ve Dijital Kanallar Ekibi de mutlak müşteri memnuniyeti için kesintisiz hizmet sağlıyor.