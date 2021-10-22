Renault Grubu 2021 yılı 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Yarı iletken krizinin öne çıktığı bir dönemde hacimden çok değere verilen öncelik, geliri optimize ediyor

2021 yılının üçüncü çeyreğinde grup cirosu %13,4 düşüş (sabit katsayı ve döviz kurlarıyla -%14 [1] ) göstererek 9 milyar avro olurken, dünya genelindeki satışlar %22,3 azalarak 599.027 araca geriledi.

Renault Grubu, 2020'nin üçüncü çeyreğinde başlattığı ciro optimizasyonu ticari politikasını sürdürürken, bu politikayla en kârlı kanallarının satış payında artış ve bu çeyrekte yaklaşık yüzde 3 pozitif fiyat etkisi sağladı.

Üçüncü çeyrekte Renault markasının Avrupa'daki binek araç satışlarının %31,3'ünü E-TECH [2] ürün grubu oluşturdu.

Başta Yeni Sandero ve Yeni Duster olmak üzere Dacia ürün grubu da başarıyla yenilendi. Üçüncü çeyrekte Sandero Avrupa'da en çok satılan araç olurken, Duster Avrupa'da en çok satılan SUV oldu. Bu 2 model Avrupa'da perakende müşterilerine en çok satılan araçlar sıralamasında ilk üçte yer aldı (Sandero birinci olurken, Duster üçüncü sırada yer aldı).

Eylül 2021 sonu itibariyle grubun Avrupa'daki sipariş portföyü son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken bu rakam 2,8 aylık satış performansını temsil ediyor.

Grubun üçüncü çeyrekte bileşen sıkıntısı nedeniyle yaşadığı üretim kaybının yaklaşık 170.000 araç olduğu tahmin ediliyor. Dördüncü çeyrekte azalan öngörülebilirliğe karşın grup, bu yıl için söz konusu kaybın 500.000 araç civarına ulaşacağını öngörüyor.

Bu yıl için öngörülen üretim kaybında artış olmasına karşın, Renault Grubu bu yılın genelinde yılın ilk yarısındakine benzer bir faaliyet kârlılığı elde etme beklentisini doğruluyor. Grup ayrıca, bu mali yıl için işletme sermayesindeki değişim hariç olmak üzere otomotivde operasyonel serbest nakit akışının pozitif olmasını hedefliyor.

Renault Grubu ayrıca 2021 CAFE [3] hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini doğruluyor.

Renault Grubu Finans Direktörü Clotilde Delbos, finansal sonuçlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Üçüncü çeyrekte bileşen tedarikinde yaşanan sorunlar ve dördüncü çeyrekte azalan öngörülebilirliğe karşın, maliyetleri daha fazla düşürmek ve üretim değerimizi artırmak için yaptığımız çalışmalar, yıl için yaptığımız tahminleri doğruluyor."

Boulogne-Billancourt, 22/10/2021 –

TİCARİ SONUÇLAR: ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Yarı iletken krizi ve üretime ara verme etkilerinin önemli ölçüde hissedildiği bir ortamda Renault Grubu, 2021'in üçüncü çeyreğinde 2020 yılına kıyasla %22,3 düşüşle 599.027 araç satışı gerçekleştirdi.

Grubun Avrupa'daki satışları (toplam satışlarının %53'ü) %26,3 düşüş gösterdi. Dünya genelinde ise satışlar %17,3 azaldı.

Cirodaki -%13,4 ile sınırlı olan düşüş, Grubun satışların daha iyi değerlendirilmesine yönelik ticari politikasının olumlu etkisini teyit ediyor.

Renault markası

Renault markası, dünya genelinde 2020 yılının aynı çeyreğine kıyasla %24,4 düşüşle 365.934 adet araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'nın beş büyük pazarında (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık) marka en kârlı satış kanallarında büyümeye devam ederken, perakende satışların payı, kriz öncesi dönem olan 2019'un üçüncü çeyreğine kıyasla 6 puan artış gösterdi.

Avrupa genelinde E-TECH [4]binek araçların satışı, Arkana'nın başarılı lansmanıyla %29 artış göstererek satışların %31,3'ünü oluştururken, markanın 9 ayda %56'sı E-TECH olmak üzere 40.000 sipariş alarak C segmentine başarılı bir şekilde geri dönmesini sağladı.

Master ve Trafic'in başarılı performansıyla dünya genelinde hafif ticari araç satışları %11,2 düşüş gösteren bir pazarda %1,4 artış kaydetti

Dacia ve Lada markaları

Dacia markasının satışları %11,2 düşüşle 138.375 adet olarak gerçekleşti. Buna karşılık Dacia, üçüncü çeyrekte Avrupa'nın en çok satan aracı olan Yeni Sandero ve aynı çeyrekte Avrupa'da segmentinin lideri olan Yeni Duster'ın başarılı satış rakamlarıyla pazarın üstünde performans gösterdi. Böylece bu iki model, Avrupa'da perakende satış müşterilerine en çok satılan üç araçtan ikisi oldu (Sandero birinci, Duster üçüncü sırada).

Avrupa pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli araç olan Dacia Spring ise yakın zamanda satışa sunulduğu perakende müşterilerinden 30.000'i aşkın sipariş aldı.

Dacia ayrıca, yeni çok yönlü aile aracı olan 7 koltuklu Jogger modelinin siparişlerini toplamaya yıl sonunda başlayacak.

Lada markası, satışlarda %27,8 düşüşe karşın Rusya pazarındaki liderliğini koruyor. LADA Vesta ve LADA Granta Rusya pazarında en çok satılan modeller olmaya devam ediyor.

SEKTÖRLERE GÖRE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK CİROLARI

2021'in üçüncü çeyreğinde Grup cirosu önceki yıla göre %13,4 düşüşle 8.987 milyar avroya geriledi. Sabit katsayı ve döviz kurunda[5] bu düşüş %14 olması bekleniyordu.

AVTOVAZ hariç olmak üzere otomotiv satışları, %14,1 düşüşle 7.685 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bu değişikliğin en önemli nedeni, yarı iletken tedarik sorunları ve sıkı ticari politika kaynaklı hacim etkisi (-20 puan) oldu.

Bazı para birimlerinin (Brezilya Reali, İngiliz Sterlini, Rus Rublesi) değer kazanmasıyla döviz kuru etkisi 0,3 puan artış gösterdi.

Fiyat etkisi ise hacim karşısında değer politikamızın devam etmesiyle %2,9 artış olarak gerçekleşti. Yine de 2020'nin üçüncü çeyreğindeki yüksek baz etkisi ve gelişmekte olan pazarlarda negatif döviz kuru etkisinin olmaması sonucu düşük fiyat artışları bu durumda etkili oldu.

Satışların partnerlere etkisi -1,2 puan ile negatif olarak gerçekleşti. Bu durumun temel nedeni de, bileşen sıkıntısından etkilenen ortaklarımıza yaptığımız dizel motoru satışlarının düşmesi oldu.

Bu yılın başında piyasaya sürülen Arkana modelinin başarısı ve hafif ticari araçların olumlu performansıyla +1,6 puan ürün karması etkisi sağlandı.

-1,4 puanlık coğrafi ürün karması etkisi ise dünya genelinde satışların Avrupa'ya kıyasla daha az düşüş göstermesinden kaynaklandı.

"Diğer" etkiler ise büyük ölçüde geri alım taahhütlü satışların 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla düşüş göstermesiyle ilişkili olarak 3,7 puan pozitif katkı sağladı.

Bu çeyrekte AVTOVAZ'ın grup cirosuna katkısı %19,0 düşüşle 537 milyon avro oldu. Döviz kurunun sabit tutulması durumunda, AVTOVAZ'ın katkısı %23,9 düşecekti.

Mobilite Hizmetleri 2021'in üçüncü çeyreğinde ciroya 6 milyon avro katkı sağladı.

Satış Finansmanı (RCI Bank & Services), üçüncü çeyrekte, 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla istikrarlı bir şekilde 759 milyon Euro ciro elde etti.

Eylül 2020 sonunda 470.000 olan toplam stok miktarı (bağımsız bayi ağı dahil), 30 Eylül 2021 itibariyle 340.000 araç oldu.

2021 GENEL GÖRÜNÜMÜ

Bu yıl için öngörülen üretim kaybında artışa karşın, Renault Grubu bu yılın genelinde yılın ilk yarısındakine benzer bir faaliyet kârı elde etme beklentisini doğruluyor.

Grup ayrıca, bu mali yıl için işletme sermayesindeki değişim hariç olmak üzere otomotivde operasyonel serbest nakit akışının pozitif olmasını hedefliyor.

Renault Grubu konsolide cirosu

(Milyon EUR) 2020 2021 Değişim 2021/2020 1. çeyrek AVTOVAZ hariç otomotiv 8.591 8.566 %-0,3 AVTOVAZ 701 685 %-2,3 Mobilite hizmetleri 6 5 %-16,7 Satış finansmanı 827 759 %-8,2 Toplam 10.125 10.015 %-1,1 2. çeyrek AVTOVAZ hariç otomotiv 7.136 11.773 %+65,0 AVTOVAZ 388 800 %+106,2 Mobilite hizmetleri 3 6 %+77,8 Satış finansmanı 773 763 %-1,3 Toplam 8.300 13.342 %+60,7 3. çeyrek AVTOVAZ hariç otomotiv 8.948 7.685 %-14,1 AVTOVAZ 663 537 %-19,0 Mobilite hizmetleri 5 6 %+20,0 Satış finansmanı 758 759 %+0,1 Toplam 10.374 8.987 %-13,4 9 aylık kümülatif AVTOVAZ hariç otomotiv 24.675 28.024 %+13,6 AVTOVAZ 1.752 2.022 %+15,4 Mobilite hizmetleri 14 17 %+21,4 Satış finansmanı 2.358 2.281 %-3,3 Toplam 28.799 32.344 %+12,3

Markaya göre toplam Binek Araç + Hafif Ticari Araç Grubu

3. çeyrek Eylül sonu itibariyle kümülatif değer 2020 2021 değişim % 2020 2021 değişim % RENAULT Binek Araç 403.534 284.569 -29,5 1.027.490 988.761 -3,8 Hafif Ticari Araç 80.260 81.365 +1,4 216.783 278.947 +28,7 Binek + Hafif Ticari 483.794 365.934 -24,4 1.244.273 1.267.708 +1,9 RENAULT SAMSUNG MOTORS Binek 16.373 13.174 -19,5 69.515 40.082 -42,3 DACIA Binek 147.235 130.131 -11,6 343.159 369.542 +7,7 Hafif Ticari Araç 8.600 8.244 -4,1 23.696 31.602 +33,4 Binek + Hafif Ticari 155.835 138.375 -11,2 366.855 401.144 +9,3 LADA Binek 101.819 75.138 -26,2 249.677 283.345 +13,5 Hafif Ticari Araç 4.616 2.494 -46,0 9.501 9.820 +3,4 Binek + Hafif Ticari 106.435 77.632 -27,1 259.178 293.165 +13,1 AVTOVAZ Binek 997 1 --- 9.517 183 --- ALPINE Binek 348 668 +92,0 1.047 1.669 +59,4 JINBEI&HUASONG Binek 313 17 -94,6 1.519 39 -97,4 Hafif Ticari Araç 6.981 2.282 -67,3 17.910 15.669 -12,5 Binek + Hafif Ticari 7.294 2.299 -68,5 19.429 15.708 -19,2 EVEASY Binek 0 944 --- 0 2.281 --- RENAULT GROUP Binek 670.619 504.642 -24,7 1.701.924 1.685.902 -0,9 Hafif Ticari Araç 100.457 94.385 -6,0 267.890 336.038 +25,4 Binek + Hafif Ticari 771.076 599.027 -22,3 1.969.814 2.021.940 +2,6

Eylül 2021 itibariyle Grubun 15 ana pazarı

2021 başından Eylül ayına kadar olan hacim Pazar payı Binek + Hafif Ticari Pazar payı 2020'ye göre Değişim SATIŞ (adet) (%) (puan) 1 Fransa 391.483 24,6 -1,8 2 Rusya 367.348 29,2 -0,5 3 Almanya 128.996 5,8 -0,4 4 İtalya 117.227 9,0 -1,0 5 Brezilya 95.920 6,6 -0,4 6 Türkiye* 86.894 15,6 -2,0 7 İspanya 84.785 11,0 -1,2 8 Hindistan 75.786 2,8 0,0 9 Fas 52.125 39,6 -1,5 10 Birleşik Krallık 51.186 3,2 -0,9 11 Güney Kore 42.803 3,4 -2,0 12 Belçika + Lüksemburg 38.716 9,3 -2,4 13 Polonya 38.287 9,6 -0,9 14 Kolombiya 35.878 22,1 -0,4 15 Romanya 33.957 33,3 -6,9

*Twizy ve Lada satışları dahil.

Renault Group Hakkında

Renault Group, kendini yeniden keşfeden bir mobilitenin ön safında yer alan bir şirkettir. Nissan ve Mitsubishi Motors ile yaptığı ittifak ve elektrikli araçlara geçiş konusunda benzersiz uzmanlığından güç alan Renault Group, Renault, Dacia, LADA, Alpine ve Mobilize olmak üzere 5 tamamlayıcı marka ile müşterilerine sürdürülebilir ve yenilikçi mobilite çözümleri sunar. 130'u aşkın ülkede faaliyet gösteren Grup, 2020 yılında 2,9 milyon araç satmıştır. Grup, insanları mobiliteyle birbirine yaklaştırma Amacı doğrultusunda 170.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Yollarda ve rekabette karşılaştığı zorluklarla başa çıkmaya hazır olan Renault Group, değer yaratacak iddialı bir dönüşüme girişmiştir. Bu dönüşümün merkezinde, yeni teknoloji ve hizmetlerin yanı sıra, daha da rekabetçi, dengeli ve elektrikli araçların geliştirilmesi yer alır. Çevresel sorunlar karşısında Grubun amacı, 2050 yılına kadar Avrupa'da karbon nötrlüğü sağlamaktır. https://www.renaultgroup.com/en/



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