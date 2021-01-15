Renault 5 elektrikli motor ile geri dönüyor

Yeni Renault 5'in orijinal tasarımından büyük ölçüde ilham aldığını net bir şekilde görülüyor. Ön yüzde büyük LED aydınlatmalar dikkatlerden kaçmıyor. Ön tarafta daha geniş havalandırma delikleri bulunurken, ön ızgaranın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca ışıklı ön ve arka logolarda, kumaş tavan panelde ve kapı aynalarında yer alan Fransız bayrağı bulunuyor. Renault henüz iç mekan için bir fotoğraf paylaşmadı. Sadece gösterge panelini ifade eden bir görsel paylaştı.

Fransız otomobil üreticisi, elektrikli güç aktarma organları hakkında beygir gücü veya sürüş menzili gibi herhangi bir ayrıntıdan bahsetmedi. Ancak yeni Renault 5'in başlangıçtan itibaren elektrikli bir araç olarak tasarlandığını, bu doğrultuda herhangi başka bir pil seçeneğinin olmayacağı tahmin ediliyor.

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal, “Renault 5 Prototipinin tasarımı, mirasımızın kült modeli olan R5'e dayanıyor” dedi. "Bu prototip, moderniteyi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Bunun yanında model kentsel, elektrikli, çekici konularını da başarılı bir şekilde bünyesinde işlemiş.