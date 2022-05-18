Prometeon, '02 Serisi' Lastikleri ile Bugüne Ve Geleceğe Dair Stratejilerini Paylaştı

Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Geçtiğimiz 18 ayda kaydedilen başarılı sonuçların da katkısıyla, Prometeon Tyre Group olarak 2022 yılında yeni yatırım ve geliştirmeler 2021’e göre gündemimizde daha fazla yer alacak.

İnovasyon ve araştırma, markamızı güçlendirme, ticari iş ortaklıklarında merkezi yaklaşım ve sürdürülebilirlik, stratejimizin temel unsurları olmaya devam ediyor. Yeni 02 Serisi’nin lansmanı Prometeon için önemli bir anı temsil ediyor. Müşterilerimize performans, güvenlik ve kaliteye odaklanarak geliştirdiğimiz ürünleri sunuyoruz.”

PTG, hem pazar payları hem temel ekonomik/finansal göstergeler açısından önemli gelişmelerin yaşandığı 2021’in ardından kuruluşunun beşinci yılında yeni bir kilometre taşına ulaşmış bulunuyor.

Çok zorlu bir makroekonomik senaryonun varlığına rağmen şirket 2022 yılında üretim tesislerinde ve süreçlerinde üretim kapasitesini ve verimliliği yükseltmek için yatırımlarını artırmayı, ciro ve marjlar açısından finansal sonuçlarını daha da iyileştirmeyi hedefliyor.

İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PIRELLI MARKALI YENİ 02 SERİSİ

Venedik’teki etkinliğin başrolünde olan 02 Serisi lansmanı PTG’nin önemli bir kilometre ve Prometeon’un inovasyon ve sürdürülebilirlik stratejisini temsil ediyor. Aynı güvenlik standartlarında çok dengeli bir ürün yaratmak ve sürdürülebilirlik ilkelerine maksimum saygıyla en iyi performansı sunabilmek için formüller ve üretim süreçleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Öyle ki, 02 Serisi önceki seriyle kıyaslandığında her açıdan daha üstün olduğunu gösteriyor: Dönme direncinde tüm seride ortalama %18 iyileşme sağlanırken kilometre performansı ortalama %10 arttı. Dayanıklılıkta ortalama %20 gelişme ve düzenli aşınmada ortalama %10 artış sağlandı.

PTG’nin tasarım ve üretim çalışmalarını ve teknolojik inovasyonları vurgulamak için tüm 02 Serisi lastiklerde Prometeon Mühendisliği anlamını taşıyan “Prometeon Engineered” logosu yer alıyor. 02 Serisi, tamamiyle İtalya, Türkiye, Brezilya ve Mısır’daki Prometeon Ar-Ge merkezlerinde çalışan 150’den fazla Prometeonlunun geliştirdiği ilk lastik neslini oluşturuyor.

Ağırlık, performanstan ödün verilmeden optimize edilirken tüm ürünlerin yeniden diş açılabilir ve kaplanabilir olması sayesinde lastiğin ömrü uzatılabiliyor. 3PMSF – üç tepecikli kar tanesi kış işaretine ve RFID sensörüne sahip lastikler, Avrupa’nın en büyük araç üreticileri tarafından da onaylandı.

02 Serisi’nin tanıtılmasıyla PTG’nin premium segmentteki pazar payının 2025 itibarıyla yüzde 2-3 artacağı öngörülüyor. 02 Serisi’nin 2024 yılında önceki serinin %80’inden fazlasının yerini alacağı tahmin ediliyor. öngörülüyor.

PTG henüz 02 Serisi lanse edilmeden önce İtalya ve Türkiye’de toplamda %20’den fazla pazar payı ve Brezilya’da premium segmentte (Tier 1) %15’in üzerinde pazar payı ile yenileme pazarının liderliğini yakalamış bulunuyor. Yenileme pazarı, PTG’nin toplam satışlarının yaklaşık %76’sını temsil ediyor. Bu oranın %26’sını Avrupa, %29’unu MEA ve %38’ini Güney Amerika, kalan %7’sini ise Kuzey Amerika ve APAC oluşturuyor.

MARKA: ULUSLARARASI SPONSORLUKLAR, TYRE BACK VE TESTLER

Markanın güçlendirilmesi, Prometeon’un büyüme stratejisinin temellerinden bir diğer. Şirket bu doğrultuda çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

WorldSBK Resmi Sponsorluğu

Grup ilk uluslararası sponsorluğunu nisan ayında duyurdu. Prometeon imzaladığı uzun vadeli bir anlaşmayla WorldSBK dünya motosiklet şampiyonasının resmi sponsoru oldu. PTG ve Superbike, inovasyon, teknoloji ve performans arayışı konusunda aynı değerleri paylaşıyor. PTG, şampiyonanın 10 ülkede gerçekleştirilecek 12 etabında pist kenarında kendi markasıyla yer alacak. Sponsorlukla Prometeon müşterilerine ayrıcalıklı bir padok ve yarış deneyimi yaşatılacak.

Toprak Razgatlıoğlu

Prometeon bugün ayrıca Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun da sponsoru olduğunu duyurdu. 1996 doğumlu Türk pilot, 2021 yılında 6 kez dünya şampiyonu ve aynı zamanda kategorisinde bir efsane olan Jonathan Rea ile son turdaki mücadelesinin ardından şampiyonluğu kazanmıştı. Motosiklette dünyanın en iyi genç yeteneklerden biri olan Razgatlıoğlu, şampiyona boyunca kaskında Prometeon logosunu taşıyacak.

Razgatlıoğlu’na sponsor olmak pilotun kendi ülkesindeki etkinlikler açısından da önem taşıyor zira Prometeon en büyük fabrikasının bulunduğu Türkiye’de önemli bir ticari varlığa sahip bulunuyor. 2021-23 arasındaki üç yıllık dönemde üretim kapasitesini artırmak için 40 milyon Euro’dan fazla yatırım planlanan fabrikada yer alan yeni Ar-Ge merkezi 2021 Eylül ayında açıldı.

Tyre Back

Venedik’te açıklanan bir başka haber ise Tyre Back (Lastik Değiştirme) Programı oldu. PTG bu programla 02 Serisi lastik satın alan filolara %100 Prometeon kalitesi ile koruma sağlamayı taahhüt ediyor. Bu kapsamda üretim tarihinden itibaren 48 ay içinde yapısal kusurlara bağlı lastik hasarları yaşanması durumunda filo yeni bir lastik alma hakkına sahip oluyor.

Benzersiz bir girişim olan Tyre Back, bir garantiden daha fazlası olup müşteriyle yeni ve ayrıcalıklı bir ilişki kurulması anlamına geliyor. Bu programda müşteri bir ürün satın alıp online olarak kaydettiği zaman PTG ve ilgili bayi müşteriyi takip edecek ve lastiğin ömrü boyunca destek verecek. Bu yaz İtalya’da başlayacak olan program 2022 sonuna kadar Avrupa geneline yayılacak.

Ticari testler

İlk 02 Serisi lastikler mayıs sonundan başlayarak PTG’nin Avrupa’daki test projesi için kanaat önderi olarak belirlediği yaklaşık 90 filoya teslim edilecek. Bu testler için ayrıca güvenilir ve özelleştirilmiş PRO CHECK hizmeti sunulacak. PRO CHECK, operasyonel verimliliği ve maliyetleri optimize etmeyi amaçlayan bir kontrol ve izleme sistemi. Katılımcı filoların araçlarına 02 Serisi lastikleri ve rakip lastikler takılacak. PTG Kalite ve Ar-Ge ekipleri lastiklerin orta ve uzun vadedeki performanslarını takip edecek.

İŞ ORTAKLIKLARINDA MERKEZİ YAKLAŞIM: SUPERTRUCK VE PRO SERVICES

Müşterilerle SuperTruck ağı ve PRO Services gibi ticari iş birlikleri kurmak, Prometeon’un büyüme stratejisinin bir başka temelini oluşturuyor.

SuperTruck

SuperTruck Avrupa bayi ağı 2022 yılında yeni ülkelerle genişleyecek. SuperTruck’ın 2016’da doğduğu ve bugün 40 bayinin bulunduğu İtalya ve halen ağın parçası olan Polonya’ya Eylül ve Aralık ayları arasında Yunanistan (Eylül), İspanya (Ekim), Almanya ve İsviçre (Kasım) ve İngiltere (Aralık 2022) katılacak.

SuperTruck, Prometeon ve iş ortaklarının, kamyon ve otobüs dünyasıyla ilgili vizyonunu bir araya getiriyor ve Avrupa filoları için en iyi ürün yelpazesi ile hizmetleri sağlıyor. Bu sayede müşterilere uzmanlık, yetkinlik, deneyim, özelleştirilmiş teklifler ve güven sunulması garanti ediliyor.

PRO Services

Prometeon, SuperTruck ağını PRO Services ile destekliyor:

Pro Management: Bir merkezi faturalandırma sistemi olan Pro Management ile filolar faturalama konusunda sadece PTG ile çalışırken SuperTruck ağındaki tüm bayilerden her zaman aynı fiyat, teklif ve koşullarla destek alabiliyor.

Pro Time: Avrupa’daki seçili bayilerden oluşan bir yol yardım ağı sunmanın yanı sıra lastik hasarlarında 7/24 destek verebiliyor.

Pro Finance: Bayilerin ve müşterilerinin lastik alımlarını destekleyen, filolara ödemelerini güvenle taksitlendirme veya erteleme imkanı sunan çeşitli finansman hizmetleri.

Pro Check: Bayilerin ve müşterilerinin lastik performansını izlemelerine, bakım ve değişimlerini planlamalarına yardımcı olmak için lastik kontrollerini destekleyen bir platform.

Pro Campus: İş ortaklarının uzmanlığını desteklemek için teknik, finansal ve yönetim eğitim hizmetleri.