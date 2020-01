Pirelli ve Trek-Segafredo’dan önemli iş birliği

Profesyonel bisiklet sporuna katılımını artırma stratejisini hızlandıran Pirelli, Dünya Bisiklet Turu Takımı Trek-Segafredo ile işbirliğini duyurdu. İmzaların atılmasının ardından Pirelli resmi olarak ilk kez şu an Avustralya'da devam eden Santos Tour Down Under yarışına katılıyor. Son UCI şampiyonu Mads Pedersen dahil takımın bisikletçileri Pirelli’nin P Zero Velo Tubular lastikleriyle yarışıyor.

PIRELLI’NİN SPOR RUHU

Sporcuları ve takımları en önemli yarışlarda desteklediği 110 yılı aşkın spor geçmişine sahip olan Pirelli için en üst düzey rekabet DNA'sının bir parçasını oluşturuyor. Trek-Segafredo ile iş birliği de bu bağlama uyuyor zira takım yarış bisikletlerinden birini %100 disk frenlere dönüştürmek gibi uygulamalara öncülük ederek teknik seçimlere verdiği önemi gösteriyor. Bu teknolojik evrim, Pirelli'nin daha sonra standart ve ticari olarak sunulan ürünlerini geliştirmek için açık hava laboratuvarı işlevi gören yarışlarda yer alma tercihini açıklıyor. Kadın profesyonel bisiklet dünyasında da en aktif takımlardan biri olan Trek-Segafredo’nun Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (Union Cycliste Internationale) ilk beş takımı arasında yer alması da bu iş birliğinin önemini ortaya koyuyor.

BİSİKLET SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTEYİ DESTEKLİYOR

Pirelli, bu yeni iş birliğiyle 2017 yılında başladığı en üst düzey bisiklet lastikleri üretimine devam ediyor. Bisiklet lastikleri işini sürdürmek ve geliştirmek, şirket için doğal bir adım niteliğinde zira bisiklet, sıfır çevresel etkisiyle sürdürülebilir bir araç olarak önem kazanıyor. Bu durum, sürdürülebilirlik alanında bir dünya lideri ve 2019 yılında otomotiv sektörünün bir numarası olan Pirelli’nin güçlü temel değerleriyle de mükemmel uyumu gösteriyor.

Teknoloji, Pirelli’nin Trek-Segafredo takımıyla iş birliğinin merkezinde yer alıyor çünkü ürünün ve özellikle yeni P Zero Velo bisiklet lastiklerinin sürekli karşılaştırılmasını ve teknik olarak geliştirilmesini sağlayacak. Pirelli, her yarışta gerçekleştirilecek bu performans testi ve doğrulama süreciyle geliştirilen ürünleri daha sonra tüm bisiklet severlere sunacak.

Anlaşması 2020 yılı için yenilenen Mitchelton-SCOTT Dünya Bisiklet Turu takımının ardından en iyi UCI parkurlarında mücadele eden bir takımı daha donatan Pirelli, 2020 yılında harika bir bisiklet sezonuna hazırlanıyor.