PIRELLI, GENİŞLEYEN ‘DÖRT MEVSİM LASTİK’ SERİSİNİ DELİNMELERE KARŞI KORUYAN ‘SEAL INSIDE’ TEKNOLOJİSİYLE DESTEKLİYOR

BÜYÜYEN PAZAR İÇİN YENİ ÖLÇÜLERDE DÖRT MEVSİM LASTİKLER

Son üç yıldır Avrupa genelindeki müşterilerin Dört Mevsim lastiklerine ilgisi giderek artıyor. Öyle ki, 2016 ila 2019 yılları arasında bu pazar iki kat büyüdü. Pirelli, şimdi bu lastik serisini genişleterek Cinturato All Season Plus ve Scorpion Verde All Season SF ailelerinde 16 inçten 19 inçe uzanan 22 yeni ölçü seçeneğini tanıtıyor. Bu yeni ölçüler, Pirelli’nin lastik delinse bile yola devam edebilmeyi sağlayan ‘Seal Inside’ teknolojisiyle yenileme lastik pazarında da satışa sunuluyor. Pirelli, bu yeni ölçüler sayesinde potansiyel Dört Mevsim pazarının yaklaşık yüzde 90’ını kapsayabilecek.

YAZ VE KIŞ LASTİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ ARASINDA İDEAL BİR DENGE KURUYOR

Kış lastikleri daha güçlü otomobiller ve sert kış koşulları için hâlâ tavsiye edilirken Pirelli’nin Dört Mevsim serisi, araçlarını kullanma tarzları nedeniyle aynı lastikleri kış ve yaz mevsimleri arasında değiştirmek zorunda kalmadan yıl boyu kullanmayı tercih eden kişiler için tasarlandı. Avrupa genelinde artan talebe yanıt olarak geliştirilen Dört Mevsim lastikleri, yaz ve kış lastiklerinin özellikleri arasında ideal bir denge sunuyor.

CINTURATO ALL SEASON PLUS

15 - 20 inç jantlı otomobillere uygun Cinturato All Season Plus, araçlarını çoğunlukla şehirde kullanan ve hava koşulları ya da kış lastiklerini zorunlu kılan yönetmelikler konusunda endişe etmek istemeyen sürücüler için tasarlandı. Orijinal Cinturato All Season serisinden türetilen bu yeni versiyon, enlemesine ve boylamasına iki geniş kanalıyla su atılmasını optimize eden ve dolayısıyla suda kızaklamayı azaltan özel yönlü sırt deseni ile öne çıkıyor. Bu yenilikçi desen aynı zamanda araç içindeki ve dışındaki gürültüyü azaltarak sürüş keyfini de artırıyor. Üç boyutlu (3D) lameller, yeni Cinturato All Season Plus serisini farklılaştıran bir başka özellik olarak dikkat çekiyor. Sırt deseni, fren yaparken ve viraj alırken daha iyi performansı garanti etmek için blokların hareketini optimize edecek şekilde tasarlandı. Bu sayede lastiğin daha dengeli aşınması sağlanırken ömrü de uzuyor. Bloklar, karlı havada açılarak karları yakalıyor ve mükemmel yol tutuşu sağlıyor. All Season Plus lastikleri bu nedenle M+S işaretini ve kış koşullarında tam güvenliği temsil eden üç tepeli dağ ve kar tanesi simgesini taşıyor.

SCORPION VERDE ALL SEASON SF

Pirelli, Scorpion Verde All Season SF lastikleri SUV veya crossover stili otomobiller için sunuyor. Yine soğuk havalarda güvenliği garanti eden M+S işaretini ve üç tepeli dağ ve kar tanesi simgesini taşıyan bu lastikler, hem yaz hem de kış koşullarında kullanılabiliyor. Sırt deseninin ve blokların spesifik tasarımı, karlı ve ıslak zeminlerde mükemmel kavrama, tutuş ve yanal denge sağlarken yol gürültüsü de daha az algılanıyor. Uzun ömür ve düşük yuvarlanma gibi özelliklerle tamamlanan lastik, yakıttan tasarruf etmeye de yardımcı oluyor.

CARRIER ALL SEASON

Dört Mevsim serisi, van ve hafif ticari araçlara yönelik Carrier All Season ailesiyle tamamlanıyor. Bu lastikler, kullanım kolaylığının yanı sıra uzun ömür, düşük dönme direnci ve her koşulda mükemmel performans gibi özelliklerle sunuluyor. Orta sert kış havalarında performansı garanti eden M+S işaretiyle üç tepeli dağ ve kar tanesi simgesini taşıyan Carrier All Season, ıslak zemin koşullarında sınıfının lideri olarak öne çıkıyor.

SEAL INSIDE TEKNOLOJİSİ: DELİNME RİSKİ İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK

Cinturato All Season Plus ve Scorpion Verde All Season SF aileleri, dört milimetreye kadar delinmelerde lastik basıncını kaybetmeden sürücülerin yola devam edebilmelerini sağlayan, ‘Seal Inside’ teknolojisiyle de sunuluyor. Bu teknoloji, lastiği delen bir yabancı maddeyi anında kaplayan ve basınç kaybını engelleyen özel macun benzeri bir dolgu malzemesi ile çalışıyor. Yabancı madde çıkarıldığında dolgu genişlemeye devam ederek deliği tıkıyor. Bu macun haricinde lastiğin iç kısmında bulunan özel saydam film tabakası ise lastik janta takılmadan önce lastiği her türlü dış etkenlere karşı koruyor. (lastiğin saklanma sürecinde dış etkenlerden korunması ve temiz kalması amacıyla) ‘Seal Inside’ seçeneği, aracın hareket edebilme süresini uzatırken her koşulda performansı garanti ediyor ve delinmelere karşı koruyor.

RUN FLAT TEKNOLOJİSİ

Scorpion Verde All Season SF lastikleri, Pirelli’nin sürüş keyfinden ödün vermeden güvenlik sağlayan Kendinden Destekli ‘Run Flat’ seçeneğiyle de sunuluyor. Bir delinme durumunda otomobili dengede tutacak şekilde özel olarak tasarlanan bu lastikler, en yüksek 80 km/saat hızda 80 kilometreye kadar yol alınabilmesini sağlıyor. Bu teknoloji, lastiğin yanak yapısının içine yerleştirilen ve otomobilin ağırlığının yanı sıra iç lastik basıncı olmadığında dahi destekleme kabiliyetine sahip takviyelerle çalışıyor.