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Pirelli'den 4 lastik alana 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan Hediyesi

Lastik devi Pirelli, akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyeti lideri OPET ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4x4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine OPET İstasyonları’nda geçerli 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan hediye ediyor.

Pirelli'den 4 lastik alana 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan Hediyesi

Lastik devi Pirelli, akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyeti lideri OPET ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4x4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine OPET İstasyonları’nda geçerli 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan hediye ediyor.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:44
2013 Okunma
Pirelli'den 4 lastik alana 400 TL’ye varan OPET Yakıt Puan Hediyesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte gerek yetkili satıcılarında gerekse de yerleşkelerinde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını önceliğine alarak tüm tedbirleri en üst düzeyde almaya devam eden lastik devi Pirelli, son tüketiciye yönelik farklı fırsatlar ve kolaylıklar sağlamaya da devam ediyor. Pirelli, yaz lastiklerinin değişim dönemi için 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüketicilere yönelik avantajlı bir kampanyayı OPET işbirliği ile devreye aldığını duyurdu.

Pirelli, kampanyaya dahil olan yetkili satıcılarından tek seferde 4 adet 17 jant ve üzeri oto, SUV(4x4), hafif ticari araç, yaz veya dört mevsim lastiği satın alan müşterilerine akaryakıt alımında kullanabilecekleri 400 TL’ye varan tutarda OPET Yakıt Puan hediye ediyor. 1 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında Pirelli Yetkili Satıcılarından oto, SUV(4x4), hafif ticari araç için 4 adet yaz veya 4 mevsim lastik satın alan müşterilere 17 jant lastikler için 250 TL; 18 jant ve üzeri lastikler için ise 400 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye ediliyor. Opet Yakıt Puanlar, OPET ve Paro pod kurulumu olan SUNPET istasyonlarında akaryakıt* alımlarında kullanılabiliyor. 1 Haziran’da başlayacak olan kampanya kapsamında Pirelli, müşterilerine ayrıca Bonus’a özel peşin fiyatına 8 taksit fırsatı da sunuyor. OPET Yakıt Puanların aktive edilmesi için müşterilerin fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.pirelli.com.tradresini ziyaret ederek Pirelli kampanya başvuru sayfasında yer alan formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Tüketicilerin kayıt sonrası yüklenen Opet Yakıt Puanlar’ını ise 30 Eylül 2020 tarihine kadar kullanmaları gerekiyor.

*Kampanya sadece benzin ve motorin alımında geçerlidir.

“Tyrelife”” Kampanyası ile 6 aylık lastik garantisi fırsatı

Bununla birlikte Pirelli’nin tüketiciye dönemsel destekleri ile beraber yıllık sadakat üzerine kurulu kampanyaları da mevcut, 2008 yılından beri tüketici faydası olarak sunulan Tyrelife Kampanyası 17 jant ve üzeri yapılan lastik alışverişinde tüketiciye 6 aylık bir lastik garantisi sunuyor. Kampanya kapsamında Pirelli, tüketiciye lastiklerine değer vermeleri gerektiğini vurgulayarak, 6 aylık lastik garantisi ile bu yolda kendilerini destekliyor. Tüketici, Yetkili Satıcılardan alınan Pirelli marka lastikleri ile faturasını da yanında bulundurarak www.pirelli.com.tr üzerinden kayıt gerçekleştiriyor ve lastik garantisini 6 ay süreyle aktif edebiliyor.

OPET, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor

Akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyetinin değişmez lideri OPET, Sunpet markası ile birlikte Türkiye’nin her yerindeki istasyonları ile 7 gün 24 saat sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.
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