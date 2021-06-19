PEUGEOT’DAN TÜM HAFİF TİCARİ AİLESİNDE GEÇERLİ SIFIR FAİZ KAMPANYASI
PEUGEOT HAZİRAN AYINDA HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜRÜN GAMINA ÖZEL SIFIR FAİZ KAMPANYASI SUNUYOR
PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında tüm ticari araç modellerinde faizi %0’a
indiriyor. PEUGEOT Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere %0 faiz
fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, güçlü SUV görünümü ve Zenith
cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 15 ay için
80 TL’ye %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve
Partner Van modelleri ise 15 ay için 100 TL’ye %0,99 faiz seçeneğiyle
ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.
Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan
PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında ticaretin profesyonellerine özel kampanyalar sunuyor.
PEUGEOT Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere %0 faiz fırsatıyla sahip
olunabiliyor. Bununla birlikte, farklı uygun faiz ve ödeme seçenekleri de yine Haziran ayı
boyunca tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun sunduğu avantajlı kampanyalar arasında,
güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT
Rifter’da 15 ay için 80 TL’ye %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Boxer, Expert, Expert
Traveller ve Partner Van modelleri ise 15 ay için 100 TL’ye %0,99 faiz seçeneğiyle
ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.
PEUGEOT, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter,
sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı
hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli
Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden
ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert
Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. PEUGEOT Partner
Van ise, kendi sınıfında ilk olan PEUGEOT i-Cockpit® ile yepyeni bir sürüş deneyimi
sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. PEUGEOT Boxer ise minibüs ve Van
sınıfında standartların üzerine çıkıyor.