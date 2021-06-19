PEUGEOT’DAN TÜM HAFİF TİCARİ AİLESİNDE GEÇERLİ SIFIR FAİZ KAMPANYASI

PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında tüm ticari araç modellerinde faizi %0’a

indiriyor. PEUGEOT Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere %0 faiz

fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, güçlü SUV görünümü ve Zenith

cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 15 ay için

80 TL’ye %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve

Partner Van modelleri ise 15 ay için 100 TL’ye %0,99 faiz seçeneğiyle

ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan

PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında ticaretin profesyonellerine özel kampanyalar sunuyor.

PEUGEOT Hafif Ticari Araç ailesinde bulunan tüm modellere %0 faiz fırsatıyla sahip

olunabiliyor. Bununla birlikte, farklı uygun faiz ve ödeme seçenekleri de yine Haziran ayı

boyunca tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun sunduğu avantajlı kampanyalar arasında,

güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT

Rifter’da 15 ay için 80 TL’ye %0 faiz fırsatı öne çıkıyor. Boxer, Expert, Expert

Traveller ve Partner Van modelleri ise 15 ay için 100 TL’ye %0,99 faiz seçeneğiyle

ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

PEUGEOT, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter,

sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı

hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli

Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden

ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert

Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. PEUGEOT Partner

Van ise, kendi sınıfında ilk olan PEUGEOT i-Cockpit® ile yepyeni bir sürüş deneyimi

sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. PEUGEOT Boxer ise minibüs ve Van

sınıfında standartların üzerine çıkıyor.