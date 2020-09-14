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PEUGEOT TÜRKİYE’DEN EYLÜL AYINDA "ÖTV DESTEĞİ VE %0,79 FAİZ" AVANTAJI
Peugeot Türkiye için çalışanlarının ve Peugeot müşterilerinin sağlığı her zaman ilk sırada geliyor. Tüm Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor. İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini peugeot.com.tr üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de çok özel fırsatlarla sahip oluyor. Üstelik Eylül ayında araç satın alanlar sınırlı sayıda Peugeot’da ÖTV desteğini ve tüm Peugeot’larda %0,79 faiz avantajını yakalıyor ve otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.
Otovitrin 14.09.2020, 16:12
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Eylül ayında sınırlı sayıda Peugeot’da ÖTV desteği ve tüm Peugeot’larda %0,79 faiz avantajı
ÖTV desteği ve %0,79 faiz avantajı kampanyası kapsamına aşağıdaki modeller giriyor:
- Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008
- 1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip Peugeot SUV 5008
- Yenilikçi teknolojiler ile sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen yeni Peugeot 508
- 1.5 lt BlueHDi Dizel motor, cam tavan, ve geri görüş kamerası ile Peugeot 208 Signature
- Peugeot i-Cockpit ve EAT8 Tam otomatik şanzıman ile Peugeot 308
Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter’ın EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları %0 faiz ve üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan Peugeot hafif ticari ailesi %0,79 faiz avantajıyla sunuluyor.
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