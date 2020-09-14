PEUGEOT TÜRKİYE’DEN EYLÜL AYINDA "ÖTV DESTEĞİ VE %0,79 FAİZ" AVANTAJI

1.5 lt BlueHDi Dizel motoruyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunmaya devam eden; 66 adet uluslararası ödülün sahibi Peugeot SUV 3008 ve standart yedi koltuklu, segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip Peugeot SUV 5008