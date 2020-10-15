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PEUGEOT FRANSA’DAN, “PEUGEOT SHOW”
Yenilikçi çözümler sunmaya devam eden PEUGEOT, bu ay hem sanal hem de canlı ortamda çok özel bir etkinlik düzenliyor: PEUGEOT Show. Aslan’lı marka bu vesileyle yeni amiral gemisi ürünlerini son derece etkileyici bir 3D fuar ile tanıtacak. Buna bağlı olarak stant ziyaretinden sipariş aşamasına kadar tüm müşteri yolculuğu dijitalleşecek.
Otovitrin 15.10.2020, 11:31
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Paris Otomobil Fuarı’nın (Mondial de l'Auto) yokluğunda, PEUGEOT Store’un tanıtımı ile: müşterilerin yeni araçlarını satın almalarına ve finansman koşulu seçimlerine, eski araçlarına takas desteği verilmesine ve yeni araçlarının ücretsiz olarak teslim edilmesine olanak tanıyan tamamen çevrimiçi ilk satış sitesi, yenilikçi bir çözüm ile müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yeni modelleri keşfetme fırsatı sunuyor.
“PEUGEOT Fuar” operasyonu iki bölümden oluşacak:
- 14 - 31 Ekim tarihleri arasında özel olarak hazırlanmış bir site üzerinden, İnternet kullanıcıları PEUGEOT'nun yeni ürünlerini sanal bir fuar ortamında yakından inceleme fırsatı buluyor (PEUGEOT standı bir internet platformunda 3D olarak yeniden yapılandırılıyor). Sanal PEUGEOT standı, markanın yeni ürünlerini akıllı telefon, tablet veya PC üzerinden keşfetmek için site içinde 360° gezinme fırsatı tanıyor.
Kullanıcılara burada üç farklı evren sunuluyor:
- Yepyeni PEUGEOT 508 Sport Engineered ile neo performans
- Elektrikliye Geçiş: PEUGEOT 208 ve PEUGEOT SUV 2008’in elektrikli versiyonları, yeni PEUGEOT SUV 3008 ve PEUGEOT 508’in hibrit versiyonları
- Yeni Modeller : Yeni PEUGEOT SUV 3008 ve PEUGEOT SUV 5008
- 15-25 Ekim tarihleri arasında, yeni PEUGEOT SUV 3008 ve SUV 5008 de dahil olmak üzere tüm yeni ürünler fiziksel bir stantta, canlı bir fuar üzerinden sergilenecek. Ürün uzmanları canlı sunumlar yapacak ve e-satıcılar, müşterilerin satın alma sürecini fuara özel avantajlarla uzaktan sonuçlandıracak.
Canlı showroom, 15-25 Ekim 2020 tarihleri arasında 09:00 -19:00 saatleri arasında kesintisiz olarak, 16 Ekim ve 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 21:00’e kadar iki gece seansı ile açık olacak.
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|Takımlar
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|P
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|10
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|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
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|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2