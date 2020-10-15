PEUGEOT FRANSA’DAN, “PEUGEOT SHOW”

15-25 Ekim tarihleri arasında, yeni PEUGEOT SUV 3008 ve SUV 5008 de dahil olmak üzere tüm yeni ürünler fiziksel bir stantta, canlı bir fuar üzerinden sergilenecek. Ürün uzmanları canlı sunumlar yapacak ve e-satıcılar, müşterilerin satın alma sürecini fuara özel avantajlarla uzaktan sonuçlandıracak.