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Petronas’tan motosikletlere UltraFlex™ teknolojili madeni yağ ailesi!

Küresel enerji şirketi Petronas'ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, kullanıcı dostu UltraFlex™ teknolojisine sahip dünyanın önde gelen motosiklet yağlarından Petronas Sprinta'yı tanıttı. Petronas Sprinta Serisi Aşınmaların Önüne Geçiyor!

Petronas’tan motosikletlere UltraFlex™ teknolojili madeni yağ ailesi!

Küresel enerji şirketi Petronas'ın madeni yağ üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Petronas Madeni Yağlar, kullanıcı dostu UltraFlex™ teknolojisine sahip dünyanın önde gelen motosiklet yağlarından Petronas Sprinta'yı tanıttı. Petronas Sprinta Serisi Aşınmaların Önüne Geçiyor!

16 Ocak 2020 Perşembe 12:59
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Petronas’tan motosikletlere UltraFlex™ teknolojili madeni yağ ailesi!

Yoğunlaşan trafik ve değişken sürüş koşullarına uyum sağlamak üzere tasarlanan Petronas Sprinta serisi, motosikletlerde en kritik koşullarda bile koruma sağlayarak motor ömrünü ve performansını artırıyor. MotoGP yarışlarında Petronas’ın teknik ortaklığının olduğu Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na da yüksek katkı sağlayan Sprinta serisi, motosikletlerin hareket halindeki parçalarında fazla aşınma oluşmasının önüne geçiyor. Oluşabilecek zamansız bakım ve onarım maliyetlerini ortadan kaldıran Petronas Sprinta serisi, motosiklet kullanıcılarını hem güvenli hem de keyifli sürüşlerde buluşturuyor. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren öncelikle bazı Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan Petronas Sprinta; yıl içerisinde dünyanın farklı pazarlarında motosiklet kullanıcıları ile buluşmasını sürdürecek.

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak 1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında faaliyet gösteren Petronas, en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran motosiklet yağlayıcılarını son kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yoğun sürüş koşulları doğrultusunda motosikletlerin artan performans ihtiyaçlarına cevap veren yağ ürün ailesi Petronas Sprinta tanıtıldı. Bileşenlerinde yer alan UltraFlex™ teknolojisiyle debriyaj ve dişliler olmak üzere tüm kritik parçalara üstün koruma sağlayan Sprinta serisi, yüksek devirli kullanımlarda bile yağlayıcı film tabakası mukavemetini ve viskozitesini muhafaza ediyor, motorun yoğun ısı ve termal basınçlara karşı dayanıklılığını artırıyor. Bu sayede sürücüler de, viraj gibi manevra gerektiren yerlerde performans kaybı yaşamadan güvenli bir şekilde sürüşün keyfini yaşıyorlar. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk önce Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde satışa sunulacak olan UltraFlex™ teknolojili Petronas Sprinta; ardından küresel bir ürün olma hedefiyle farklı pazarlarda motosiklet kullanıcıları ile buluşmasını sürdürecek.

MotoGP’de test edildi

Konuyla ilgili konuşan Petronas COO’su Aadrin Azly, Sprinta serisinin performans, verimlilik ve güvenilirliğini UltraFlex™ teknolojisiyle MotoGP yarışlarında da test ettiklerini belirterek, “Petronas Sprinta ürün ailesi, 2018 yılı Haziran ayında Hollanda MotoGP'sinde kullanılmaya başlanarak günümüze kadar Petronas Yamaha Sepang Yarış Takımı’na üst düzey katkı sağladı. En zorlu sürüş koşullarında bile motosiklet ve sürücülerin üstün performans sunmasına yardımcı olan bu gelişmiş formülasyonu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi. Petronas Madeni Yağları Müdürü Eric Holthusen ise madeni yağ teknolojisinde Petronas’ın ulaştığı ileri seviyeye değinerek; “Ultraflex teknolojili Petronas Sprinta, Euro 5 ve Hindistan emisyon normu Bharat Stage (BS) VI gibi 2020 yılında devreye alınacak olan en güncel ve en zorlu motosiklet çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlandı. Sprinta serisi tüm bu özellikleriyle, daha düşük CO2 emisyon değerleri sağlanmasına sunduğu katkının yanı sıra, motosiklet verimliliğini genel olarak arttırıp iyileştiriyor” açıklamalarında bulundu.

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