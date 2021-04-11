Pandemi Döneminde Sektörün En Büyük Yatırımına TOSB Ev Sahipliği Yapıyor!
Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global
kümelenme organizasyonu TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi), pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği
yapıyor. Bu kapsamda; otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi
aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm
parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik
Gestamp’ın 50 milyon Euro’luk yatırımla TOSB’da kuracağı yeni fabrika
yatırımı için imzalar atıldı. Önümüzdeki yıl üretime geçmesi beklenen ve
toplamda 70 bin metrekarelik alana kurulacak üretim tesisi, TOSB’da tek
seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla dikkat
çekiyor.
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB
(Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi
döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar
dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı
sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük
katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi
aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile
bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın
TOSB’daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.
TOSB Yönetim Merkezi’nde düzenlenen imza törenine; TOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran
Çelik, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ömer Burhanoğlu, Oğuzhan Deniz ve İgal Zakuto ile Beyçelik Gestamp Genel
Müdürü Engin Meydan ve İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Haluk Düzgün
katıldı.
Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB’un
pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, “TOSB’da 70 bin
metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana
sahip. Beyçelik Gestamp’ın yeni fabrikası, OSB’mizde tek seferde yapılan en büyük
kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım,
pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi
planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp’ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı
olacak” dedi.
“25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz”
Toplamda 2 bin 800 dönümlük alana sahip TOSB’daki 92 sanayi parselinden 85’inde
üretim yapıldığını anlatan Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Türkiye’nin tedarik sanayi
merkeziyiz. Sunduğumuz katkının yanında 25 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz. Bu
sayının giderek artması hem sektör hem de bölgemiz için önemli bir gelişme” diye
konuştu.
“Önümüzdeki 10 yıl içinde üretilecek araçlara şasi ürünleri sağlayacağız”
Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise “Türkiye’de şasi üzerine
kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da TOSB’da
gerçekleştiriyoruz. 50 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız
45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 750 kişiye istihdam sağlayacak. Verimliliği
yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda
müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız.
2022 yılı sonunda üretime geçmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.