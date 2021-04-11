Pandemi Döneminde Sektörün En Büyük Yatırımına TOSB Ev Sahipliği Yapıyor!

Türkiye’de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global

kümelenme organizasyonu TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi), pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği

yapıyor. Bu kapsamda; otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi

aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm

parçaları ile bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik

Gestamp’ın 50 milyon Euro’luk yatırımla TOSB’da kuracağı yeni fabrika

yatırımı için imzalar atıldı. Önümüzdeki yıl üretime geçmesi beklenen ve

toplamda 70 bin metrekarelik alana kurulacak üretim tesisi, TOSB’da tek

seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla dikkat

çekiyor.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB

(Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), yatırım atağına pandemi

döneminde de aralıksız devam ediyor. Yıllık 1,7 milyar dolarlık ihracatı, 2,5 milyar

dolarlık cirosu, 85 faal üretim tesisi, 17 Ar-Ge ve bir adet inovasyon merkezinin yanı

sıra 36 start up projesine paydaşlık yapması ile Türkiye otomotiv sektörüne büyük

katkı sağlayan TOSB, pandemi döneminde sektörün en büyük tedarikçi yatırımına ev

sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv endüstrisinin lider üreticilerine yönelik; şasi

aksamı, sıcak ve soğuk şekillendirilmiş gövde iskelet, metal dış görünüm parçaları ile

bunlara ait kalıpların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Beyçelik Gestamp’ın

TOSB’daki ikinci fabrika yatırımı için imzalar atıldı.

TOSB Yönetim Merkezi’nde düzenlenen imza törenine; TOSB Yönetim Kurulu

Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran

Çelik, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Yönetim Kurulu Üyeleri

Ömer Burhanoğlu, Oğuzhan Deniz ve İgal Zakuto ile Beyçelik Gestamp Genel

Müdürü Engin Meydan ve İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörü Haluk Düzgün

katıldı.

Törende konuşan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB’un

pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini belirterek, “TOSB’da 70 bin

metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana

sahip. Beyçelik Gestamp’ın yeni fabrikası, OSB’mizde tek seferde yapılan en büyük

kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım,

pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi

planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp’ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı

olacak” dedi.

“25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz”

Toplamda 2 bin 800 dönümlük alana sahip TOSB’daki 92 sanayi parselinden 85’inde

üretim yapıldığını anlatan Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Türkiye’nin tedarik sanayi

merkeziyiz. Sunduğumuz katkının yanında 25 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz. Bu

sayının giderek artması hem sektör hem de bölgemiz için önemli bir gelişme” diye

konuştu.

“Önümüzdeki 10 yıl içinde üretilecek araçlara şasi ürünleri sağlayacağız”

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise “Türkiye’de şasi üzerine

kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da TOSB’da

gerçekleştiriyoruz. 50 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız

45 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 750 kişiye istihdam sağlayacak. Verimliliği

yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda

müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız.

2022 yılı sonunda üretime geçmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.