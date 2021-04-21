Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER'in yeni başkanı Turgay Mersin

Açıklama şöyle:

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana başarıyla sürdürmekte olan Murat Şahsuvaroğlu, derneğimizin Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısında görevini bırakma kararı almıştır.

Sayın Murat Şahsuvaroğlu’nun ardından başkanlık görevine OYDER Yönetim Kurulu tarafından Sayın Turgay Mersin seçilmiştir.

Sektörümüzün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan OYDER’deki başkanlığı süresince üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv sektöründe takdir toplayan Sayın Şahsuvaroğlu, bu katkılarına değerli bir üyemiz olarak ara vermeden devam edecektir. Bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

OYDER Yönetim Kurulu Sayın Turgay Mersin Başkanlığında aynı görev bilinci ve sorumluluğu ile görevine kaldığı yerden devam etmektedir.