Otomotiv sektörünün devi BMC dijital dönüşüm için Cisco’yu seçti

TÜRK otomotiv sektöründe 50 yıldan uzun süredir öncü konumda olan, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ürünler sunan BMC Otomotiv, sektörün değişen görünüm ve beklentilerine, entegre ve basitleştirilmiş Cisco çözümleriyle uyum sağlıyor.

Kişiler, kuruluşlar ve askeri kurumlar için çeşitli ulaşım çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan BMC Otomotiv, kamyondan otobüse, paletli askeri araçlardan taktik tekerlekli araçlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. 3.500'ü aşkın çalışan ve yılda 12.500 adetten fazla üretim kapasitesiyle sektörün en önde gelen aktörlerinden biri olan şirket, beş yıl önce yönetiminde yaşanan değişim sonrası, satış döngülerinden AR-GE’ye kadar her alanda modernleştirme ve dijital dönüşümü ilerletme hedefi için düğmeye bastı. Üstelik bu değişimin, BMC çatısı altındaki üç şirketin tamamında yapılması gerekiyordu.

Uzun süreli çözüm ortağı görevi üstleniyor

Bir diğer zorluk da BMC Otomotiv, çok farklı müşterilere hizmet verdiğinden, işlevlerinin birçoğu birbirinden ayrı yönetilmesi. Örneğin, Ar-Ge ekibinin otobüs ve kamyon üretimi için ihtiyaç duyduğu güvenlik, zırhlı araç üretimi için ihtiyaç duyduğu güvenlikten çok farklı. Araçların her birinin de geliştirme ve satış süreçleri, kamyon ve otobüslerin işletmeler arası ihtiyaçlarından farklı. Sade bir sistem yaratmak son derece zor oluyordu.

Bu süreçte 3 ana konu üzerinde yoğunlaşıldı:

Çalışanların mevcut iş alışkanlıklarını iyileştirmek.

Tüm sistemleri güvenli ve uyumlu bir mimaride birleştirerek verimliliği artırmak.

Bu sistemlerin mümkün olduğunca büyük bir kısmını otomatikleştirmek.

Ağı ve güvenlik altyapısı Cisco bileşenlerinden oluşan BMC, dijital dönüşüm sürecinde de bu büyüklükteki bir projenin üstesinden gelmek için gerekli araçlara, müşteri hizmetlerine ve teknik bilgiye sahip Cisco ile iş birliğine devam kararı aldı.

Pandemi sürecinde operasyonel yükü en aza indirmek

Dünya genelinde birçok şirket, korona virüsü pandemisi sırasında çalışamaz hale geldi. BMC ise, dijital dönüşüm sayesinde uzaktan çalışmanın temellerini attı ve bu temel, Sanal Masaüstü Altyapısı’nı (VDI) genişletme konusunda büyük fayda sağladı. Diğer yandan pek çok şirket gibi BMC de yüzlerce çalışanın olduğu devasa tesislerde çalışmanın güvenli olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı ve mümkün olan en geniş şekliyle uzaktan çalışma modeline geçti. Cisco sunucularına ve sanal makinelerine yapılan yatırım sayesinde, 500 mühendisin hızla evden bağlanması sağlandı. Türkiye'de ve dünya genelinde birçok şirket, üretimi durdurmak zorunda kalırken, BMC mühendisleri çalışmalarına online olarak devam etti.

Bunun yanı sıra kritik afet kurtarma sistemleri de çevrimiçi ortama taşındı ve büyük bir iyileşme sağlandı. Dijitalleşme öncesinde faaliyet dışı kalma oranı %3 civarındayken, dijital dönüşüm sonrasında bu oran %0.3'e kadar düştü. Bu da Cisco'nun VDI çözümünün sağladığı verimliliğin önemli bir göstergesi.

“Cisco geleceği düşünen stratejik bir ortak”

BMC Grup Bilgi Teknolojileri Direktörü Serdar Erdem, Cisco ile yapılan iş birliğine dair şunları söyledi: “En az bizler kadar geleceği düşünen Cisco ile stratejik bir ortaklığa imza attık. Mevcut Cisco güvenlik ürünlerimiz arasındaki entegrasyon sayesinde ağda çalışan her şeyin son derece görünür olması, altyapımızın güvenlik düzeyinin artmasını sağladı. Cisco DNA Center'ın Stealthwatch ve ISE entegrasyonu sayesinde, bir güvenlik açığını, sistemde manuel olarak saatlerce arama yapmadan hızlıca bulabiliyoruz. Bugün BMC Otomotiv, Türkiye'de Cisco sunucularından güç alan en büyük VDI altyapısına sahip. Ağ ortamımız için kullandığımız Catalyst 3K ağ anahtarları ve SAP sistemlerimiz için kullandığımız VxBlock, Cisco UCS'den güç alıyor. Uçtan uca Cisco portföyümüz ve Cisco DNA Center sayesinde, altyapımızın tamamını tek bir ekrandan denetleyebiliyoruz. Artık faaliyetlerimiz, en güvenli şekilde, mümkün olduğunca otomatikleştirilmiş durumda.”

“İnovasyonlarımızla yanlarındayız”

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da BMC Otomotiv’le yapılan iş birliğinin önemine değinerek, “Rekabetçi kalabilmek ve tüketicilere en son ürün ve hizmetleri sunmak için, dijital dönüşüm sürecini benimsemek, şirketler için artık bir seçimden öte bir zorunluluk halini aldı. Cisco olarak vizyonumuz, inovasyonlarımız ve çözümlerimizle onları bu yolculukta desteklemek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. Sektöründe öncü konumdaki BMC Otomotiv’in dönüşüm sürecinde böylesi bir rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.