Otomotiv Sanayii Derneği 2021 Yılı İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat

adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda ilk çeyrekte toplam taşıt araçları

üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 691 adet, otomobil

üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam

üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde otomotiv

sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif

araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde

yüzde 80 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere bakıldığında,

otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak

123 bin 457 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 4 artarak 74 bin 995

adede çıktı.

Ticari araç üretimindeki artış dikkat çekti

Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 aylık süreçte, ticari araç

grubunun önemli pozitif katkısının olduğu görüldü. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde

ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu

artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 olarak

kayıtlara geçti. Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile birlikte

özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine

göre yüzde 105 oranında üretimi artan kamyon segmenti dikkat çekti. Bu dönemde,

toplam ticari araç pazarı ise yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 70 ve ağır ticari araç

pazarı da yüzde 88 arttı.

Toplam pazar 206 bin 597 adede çıktı

Türkiye otomotiv pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre

yüzde 61 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde,

otomobil pazarı ise yüzde 57 arttı ve 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık

ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 35, hafif

ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, otomobil pazarı ise yüzde 44

oranlarında artış gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak-

Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında ithal araç payı

yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 45 oldu.

Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94’lük

artışla 99 bin 964 olarak gerçekleşti.

Toplam otomotiv ihracatı yüzde 6 azaldı, ticari araç ihracatı yüzde 25 arttı

2021 yılının ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine

göre adet bazında yüzde 6 azalarak, 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde,

otomobil ihracatı yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç

ihracatı ise yüzde 25 oranında arttı. Traktör ihracatı ise, 2020 yılının aynı dönemine göre

kabaca paralel seviyede 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi

verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam

Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini

korudu.

İlk çeyrekte 7,8 milyar dolarlık ihracat

2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv

ihracatı dolar bazında yüzde 10, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde

0,4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,8 milyar dolar olarak

gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 2,7 milyar dolar oldu. Euro bazında

otomobil ihracatı ise yüzde 16 azaldı ve 2,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.