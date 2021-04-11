Otomotiv Sanayii Derneği 2021 Yılı İlk Çeyrek Verilerini Açıkladı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak-Mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Özellikle ilk çeyrekte ticari faaliyetlerin artışına paralel olarak hafif ticari araçlar ve kamyonların üretiminde geçen yıla oranla artış görüldü. Ticari araç grubunda 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 26 seviyesinde artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 46, hafif ticari araçlarda ise yüzde 25 oranında artış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet oldu. Otomotiv pazarına bakıldığında ise bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 oranında artış kaydedildi ve toplam pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti.
Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat
adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu kapsamda ilk çeyrekte toplam taşıt araçları
üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 691 adet, otomobil
üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam
üretim ise 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde otomotiv
sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 70 oldu. Araç grubu bazında ise; hafif
araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, ağır ticari araçlarda yüzde 56, traktörde
yüzde 80 seviyesinde kapasite kullanımı gerçekleşti. Aylık bazda verilere bakıldığında,
otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak
123 bin 457 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 4 artarak 74 bin 995
adede çıktı.
Ticari araç üretimindeki artış dikkat çekti
Toplam üretimin bir önceki yıla göre artış gösterdiği ilk 3 aylık süreçte, ticari araç
grubunun önemli pozitif katkısının olduğu görüldü. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde
ticari araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 seviyesinde arttı. Bu
artış, ağır ticari araç grubunda yüzde 46, hafif ticari araç grubunda yüzde 25 olarak
kayıtlara geçti. Ticari faaliyetlerdeki hareketliliğin lojistik ihtiyacını artırması ile birlikte
özellikle yük taşımacılığına yönelik araçlar içerisinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 105 oranında üretimi artan kamyon segmenti dikkat çekti. Bu dönemde,
toplam ticari araç pazarı ise yüzde 73, hafif ticari araç pazarı yüzde 70 ve ağır ticari araç
pazarı da yüzde 88 arttı.
Toplam pazar 206 bin 597 adede çıktı
Türkiye otomotiv pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 61 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde,
otomobil pazarı ise yüzde 57 arttı ve 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık
ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 35, hafif
ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, otomobil pazarı ise yüzde 44
oranlarında artış gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak-
Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında ithal araç payı
yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 45 oldu.
Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94’lük
artışla 99 bin 964 olarak gerçekleşti.
Toplam otomotiv ihracatı yüzde 6 azaldı, ticari araç ihracatı yüzde 25 arttı
2021 yılının ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine
göre adet bazında yüzde 6 azalarak, 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde,
otomobil ihracatı yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet olurken, ticari araç
ihracatı ise yüzde 25 oranında arttı. Traktör ihracatı ise, 2020 yılının aynı dönemine göre
kabaca paralel seviyede 3 bin 626 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi
verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam
Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini
korudu.
İlk çeyrekte 7,8 milyar dolarlık ihracat
2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv
ihracatı dolar bazında yüzde 10, euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
0,4 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7,8 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 2,7 milyar dolar oldu. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 16 azaldı ve 2,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.