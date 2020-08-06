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Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu

İhracatın lider sektörü temmuzda hazirana göre yüzde 9,2 artış kaydetti.

Otovitrin 06.08.2020, 15:50
2013
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düştü ancak Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı. Haziran 2020 döneminde 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv, temmuzda ise 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükselerek bir önceki aya göre yüzde 9,2 artış kaydetti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Temmuz ayındaki düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde ihracat artışını başarıyla sürdürerek ülke ihracatında yine ilk sırada yer alıyoruz.”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik


Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düştü ancak Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı. Yeni normalin başladığı haziran ayında 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, temmuz ayında ise 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükselerek bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artış kaydetti.
Temmuz verileriyle ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28,7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolar oldu.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Temmuz ayında yaşanan düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi 820 milyon dolar oldu
Temmuzda ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 7 azalarak 820 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 808 milyon dolar olurken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35 azalarak 312 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 21 azalarak 162,8 milyon dolar oldu.
Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 12,44 oranında bir azalma görülürken, ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat yüzde 10 oranında arttı. Üçüncü sıradaki İtalya’ya ihracat da yüzde 1 oranında arttı. Romanya’ya yüzde 9, Birleşik Krallık’a yüzde 6, Fransa’ya yüzde 26’lık ihracat düşüşü görülürken, İspanya’ya yüzde 36, Polonya’ya yüzde 4, Fas’a yüzde 55 ve Macaristan’a yüzde 62’lik ihracat artışı yaşandı.
Temmuzda Binek Otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 27,5, Almanya’ya yüzde 13, İtalya’ya yüzde 38, Birleşik Krallık’a yüzde 35, Polonya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşü olurken, buna karşılık Slovenya’ya yüzde 7, Mısır’a yüzde 25 ihracat artışı görüldü. Tayvan, Yunanistan, Danimarka, Suudi Arabistan, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri de ihracat artışı yaşanan diğer ülkeler oldu.
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Slovenya’ya yüzde 48, Belçika’ya yüzde 54, Avustralya’ya yüzde 78, Meksika’ya yüzde 827, Ukrayna’ya yüzde 355 ihracat artışı oldu. Fransa’ya yüzde 18, Birleşik Krallık’a yüzde 43, İtalya’ya yüzde 51,5 ve Almanya’ya yüzde 24 ihracat düşüşü yaşandı.
Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda Fransa’ya yüzde 6,6, İtalya’ya yüzde 47, Almanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşü yaşanırken, Norveç’e yüzde 1,271, Macaristan’a yüzde 6,522 ve Gürcistan’a yüzde 4,339’luk artış oldu.

Almanya’ya ihracat yüzde 23 geriledi
En büyük pazar olan Almanya’ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 gerileyerek 317 milyon dolar oldu. Fransa’ya yüzde 27 oranında düşüşle 283 milyon dolar olurken, üçüncü büyük pazar konumunda yer alan İtalya’ya ihracat da yüzde 34 gerileyerek 178 milyon dolar oldu. Temmuz ayında ihracat sıralamasında ilk 10 ülke içinde yer alan ülkelerden sadece Slovenya’ya ihracat artışı olurken, oran yüzde 18 olarak gerçekleşti.

AB’ye ihracat yüzde 28 düştü
Temmuzda ülke grubu bazında Avrupa Birliği Ülkeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 592 milyon dolar ile ihracatta ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine ihracat yüzde 28 düştü. Yılın yedinci ayında Uzakdoğu Ülkelerine yüzde 34 ve Okyanusya Ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşandı.

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