Otomobil piyasasında kaçırılmayacak fırsatlar!

DACİA'DAN MAYISA ÖZEL KAMPANYALAR

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor. Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, 'satinal.dacia.com.tr' adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor

RENAULT'NUN KAMPANYALARI MAYIS AYINDA DA SÜRÜYOR

Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor. Renault açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.

Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor. Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

FİAT PROFESSİONAL'DEN MAYIS AYINA ÖZEL, SIFIR FAİZLİ KAMPANYA

Fiat Professional, mayıs ayında Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için 'Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticaretin erbablarının yanında olmaya devam eden Fiat Professional, mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlıyor.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

OPEL'DEN BİNEK VE TİCARİ MODELLERDE MAYIS AYINA ÖZEL KAMPANYA

Opel, hem binek hem de ticari araç modelleri için mayıs ayına özel finansman seçenekleriyle iddialı satın alma koşulları sunuyor. Opel Türkiye açıklamasına göre, Opel'in başarılı modeli Corsa'ya mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu, sportif tampon tasarımı, 17 inç elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor.

12 AY BOYUNCA YÜZDE 0,99 FAİZ OLANAĞI

Açıklamaya göre, yeni Opel Crossland, benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği ve yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Mayıs ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor.

Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği var. Opel Grandland X modelleri 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini alıyor. D Sedan segmentinde dizel otomatik versiyonu ile ayrışan Opel'in amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile mayıs ayında sevenleri ile buluşuyor. Yeni Opel Insignia'ya 442 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.