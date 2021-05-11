Otomobil markalarının Mayıs 2021 kampanyaları açıklandı

Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise Nisan ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

BMW

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu. BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.

CITROEN

Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor. Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor. Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

DACIA

Nisan ayında Dacia'nın yeni Sandero modelinde sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, günlük 69 TL ödeme ile söz konusu modele sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu da, 172 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu ise, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.

HONDA

Honda, Nisan ayında başta CR-V olmak üzere bazı modellerinde çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Honda'dan yapılan açıklamaya göre, CR-V modeline özel kredi kampanyası başladı. Söz konusu modelde, Nisan ayı boyunca 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0.80 faiz seçeneği sunuluyor. Japon markanın Civic Sedan modelleri için de Honda Finans'a özel kredi koşullarının bulunduğu belirtildi.

KIA

Kia, Nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği sunduğunu açıkladı. Koreli markanın C SUV sınıfındaki modeli Sportage, Nisan ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği ile satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faizli ödeme seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda. Markanın X Ceed modeli de ay sonuna kadar 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor. Kia'nın Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli ödeme seçeneği bulunuyor. Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile markanın Nisan ayı kampanyalarına dahil olan, Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Markanın hafif ticari modeli Bongo'da ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği bulunuyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel hazırladığı kampanyasında C-Serisi'nde 335 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay yüzde 0,95 faizli kredi seçeneği sunuyor. GLB modeli ise Nisan ayında 335 bin TL, 12 ay yüzde 1.25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi'nde ise Nisan ayına özel, 475 bin TL'ye 36 ay yüzde 1.65 faiz oranı yer alıyor. CLA'da ise 285 bin TL için, 36 ay vadeli yüzde 1.65 faizli kredi imkanı sunuluyor. Markanın GLA modelinde ise 285 bin TL 36 ay yüzde 1.65 faizli kredi imkanı mevcut. Alman markanın hafif ticari modellerinden Vito'da da 150 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. Sprinter Minibüs'e sahip olmak isteyen müşterilere de, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150 bin TL kredi için, 15 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

OPEL

Opel, Nisan ayına özel hazırladığı kampanyasında Corsa modelini 172 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz imkanı yer alıyor. Crossland modeli ise Nisan ayında 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Nisan ayında, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL'den başlayan fiyatlar bayilerde yerini almış durumda. Alman markanın D-Sedan segmentindeki modeli Insignia'ya ise 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia'nın başlangıç fiyatı 426 bin 700 TL olarak açıklanıyor. Combo Life da, Nisan ayında 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Combo Life Essential versiyonu ise Nisan ayına özel 85 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.

PEUGEOT

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz seçeneği, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. Markanın B-SUV segmentteki modeli 2008'de 50 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor. 3008 modelinde de ay boyunca 100 bin TL için yüzde 0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, markanın yedi kişilik oturma kapasitesine sahip 5008 modelinde 200 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor. 508 modelinde ise 140 bin TL için yüzde 0.99 faiz seçeneği ve 5 bin TL akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Peugeot Rifter'da 80.000 TL için yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; markanın hafif ticari ailesi de 100.000 TL için yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor. 308 modelinde de 229 bin 500 TL'den başlayan fiyatların yer aldığı açıklandı. Peugeot'nun b-segment modeli 208'de ise dizel otomatik seçeneği ve yüzde 0.99 faizli ödeme koşulunun yer aldığı kaydedildi. Fransız markanın hafif ticari modeli Rifter'da da 80 bin TL için yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.