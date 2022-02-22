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Otokar’ın 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan’da hizmete başladı

Koç topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında toplu taşımanın gözdesi olmaya devam ediyor. Bakü toplu taşımacılığındaki çevreci dönüşüm için 50 adet doğalgazlı otobüs siparişi alan Otokar, araçların üretimini 6 ay gibi kısa sürede tamamladı. 48’i 12 metre solo, 2’si ise 18,75 metre körüklü olan Otokar KENT CNG otobüsleri, Bakü'de düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Otovitrin 22.02.2022, 13:16
Otokar’ın 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüsü Azerbaycan’da hizmete başladı

Türkiye’nin lider otobüs markası Otokar, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği otobüs teslimatlarına devam ediyor. Araçları başta Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede kullanılan ve şehirlerin ulaşımına nefes aldırarak yolculara güvenli bir seyahat imkanı sunan Otokar, son teslimatını Azerbaycan’a gerçekleştirdi. Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğalgazlı şehir içi otobüsü, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. 

“OTOBÜSLER BAKÜ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNE NEFES ALDIRACAK”

Azerbaycan’ın toplu taşımacılık faaliyetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan doğalgazlı KENT otobüslerin teslimatını değerlendiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; “Alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli bir global oyuncu olan Otokar, şehirlerin çevreci araç ihtiyaçlarına geniş ürün ailesiyle hizmet veriyor. Doğalgazlı otobüslerimizin şimdi de Azerbaycan Bakü caddelerinde hizmet verecek olmasından heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Araçları, Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren, ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu şirketinin talepleri ve Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ürettik. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve üstün konfor özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde fark yaratacak ve şehrin ulaşımına nefes aldıracak araçlarımızın Bakü halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

ŞEHİR İÇİ TAŞIMACILIKTA STANDARTLARI BELİRLİYOR

Sektörde 60 yıla yakın süredir hizmet veren Otokar’ın KENT otobüsleri toplu taşımada yenilikçi anlayışını yansıtan, modern tasarımının yanı sıra üstün teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 35 bin otobüsü ile başta Avrupa olmak üzere her gün milyonlarca yolcuya hizmet veren Otokar, KENT aracının tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ön planda tutularak özel olarak geliştirilen otobüsler, modern toplu taşımacılığa uygun tasarımları ve geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunarken; iç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Kullanıldığı ülkelerde şehir içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar otobüsleri, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına destek olurken, üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik sağlıyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapıda sıkışmayı önleyici sistemlerle maksimum güvenlik sunan Otokar KENT, güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor.

#otokar #AZERBAYCAN
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