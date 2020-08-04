Otokar’a “Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülü
Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2019” araştırması kapsamında “Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Otokar, farklı sektörlerden 32 şirketin yer aldığı “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde bulunan üç otomotiv şirketinden biri olurken, listede yer alan tek savunma sanayi şirketi oldu.
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2019” araştırması kapsamında verilen “Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 32 şirket, “Türkiye’nin En İyi İşvereni” olmaya hak kazandı.
Araştırmada şirketler “Bağlı Kılan Liderler”, “Çeviklik”, ve “Yetenek Odağı” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Otokar, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde yer alan üç otomotiv şirketinden biri olurken, savunma sanayi sektöründe listede yer almaya hak kazanan tek şirket oldu.
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın en iyi işveren seçilmesiyle ilgili olarak, “Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın gelişimleri için her türlü fırsatı yaratıyor; gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak onları potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına her koşulda destekliyoruz. Otokar ailesi olarak, insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz çalışmaların sonucunda en iyi işverenler arasında yer almaya hak kazandığımız için gururluyuz” ifadelerini kullandı.
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