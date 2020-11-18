OSD Başarılı Tedarikçileri Ödüllendirdi!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), her sene Mart ayında gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda takdimini yaptığı “Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri”ni bu sene yaşanan pandemi sebebiyle gecikmeli olarak sahiplerine teslim etti. OSD’nin 1992 yılından bu yana kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesinde üyelerinin değerlendirmeleri ile belirlediği ödüllere bu sene “Teknoliji ve Yenileşme” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorileri de eklendi.

Konuyu değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Küresel otomotivde rekabetçiliğin en önemli unsurlarından biri tartışmasız kuvvetli bir tedarik sanayiine sahip olmak. Ülkemizdeki yetkin tedarik sanayii ile birlikte ekonomimize en yüksek seviyede katkıyı sağlamak adına birlikte çalışıyoruz. Dünyada hiçbir markanın ürettiği aracın tüm malzemelerini iç piyasadan temin etmesi elbette mümkün değil. Ancak sinerji içinde çalıştığımız tedarik sanayiimizin katkılarıyla bugün binek araçlarda yüzde 66, ticari araçlarda yüzde 79’a varan yerlilik oranlarına ulaştık. Her geçen yıl yerlilik oranlarımızı arttırmaya devam ediyor, değer zincirimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tedarik sanayimizin başarılarına dikkat çekmeye ve ödüllendirmeye her zaman ayrı bir önem veren Derneğimiz, 30 yıla yakın bir süredir Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri’ni, tedarikçilerimiz ile buluşturmayı özenle sürdürüyor. 2019 yılındaki performansları ile ödül almaya hak kazanan kuruluşları ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Kategori bazında, 2019 yılı performansları ile ödül almaya hak kazanan tedarik sanayi firmaları;

OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri

Assan Hanil Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Martur Sünger Ve Koltuk Tesisleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Nursan Kablo Donanım ve Ticaret A.Ş.

Hema Endüstri A.Ş.

OSD Tedarik Sanayi Teknoloji ve Yenileşme Ödülü

2019 yılında “Plastik Enjeksiyon Kalıbından Beyaz Renk Ön Tampon Üretimi” konulu projesi ile Magna Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.

OSD Tedarik Sanayi Jüri Özel Ödülü