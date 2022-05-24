Opel’in Yeni CEO’su Florian Huettl oldu!

Stellantis çatısı altında üstün Alman teknolojisi ve çağdaş tasarımları ile fark yaratan Opel’de yeni bir dönem başlıyor. Alman üreticinin mevcut CEO’su Uwe Hochgeschurtz'un Stellantis’in Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü olarak atanmasının ardından Opel/Vauxhall CEO’su olarak yerine Florian Huettl geldi. Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu tarafından yeni Opel/Vauxhall CEO'su olarak atanan 45 yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibariyle iki markanın liderliğini üstlenecek.

Opel/Vauxhall'ın Satış ve Pazarlama Müdürü görevini yürüten Florian Huettl, Maxime Picat'ın sorumluluklarını devralacak olan Uwe Hochgeschurtz'un yerini aldı. Uwe Hochgeschurtz, 1 Eylül 2021 tarihinde Opel/Vauxhall CEO'su olarak görevine başlamıştı. Bu süre boyunca Opel/Vauxhall'ın elektrikliye geçiş ve dijitalleşme hamlesine ivme kazandırdı.

“Kendisini kanıtlamış bir lider”

Opel Denetim Kurulu Başkanı ve Stellantis İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Başkanı Xavier Chereau değerlendirmesinde, “Florian Huettl, satış ve pazarlamada kendini kanıtlanmış bir lider. Opel/Vauxhall'ın katettiği yolu başarıyla devam ettirecek. Her iki geleneksel marka da Stellantis içinde çok özel bir yere sahip. Opel grubun tek Alman ve Vauxhall tek İngiliz markası. Florian Huettl, gelecekte Uwe Hochgeschurtz ile yakın çalışmaya devam edecek. Florian ve Uwe'ye yeni görevlerinde başarılar diliyor ve son aylardaki katkılarından dolayı Uwe'ye teşekkür ediyorum” dedi.

Florian Huettl kimdir?

1 Mart 2022'den beri Opel/Vauxhall'da Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Florian Huettl, Stellantis ve Renault Grubu’nda çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Son 20 yılda İngiltere, Fransa, İsviçre ve Rusya'da uluslararası deneyim kazandı. Huettl, Bergisch-Gladbach'daki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme Yönetimi alanında lisans derecesine sahip.