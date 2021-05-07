Opel’den Hem Binek Hem de Ticari Modellerde Kaçırılmayacak Mayıs Kampanyası!

Opel, hem binek hem de ticari araç modelleri için mayıs ayına özel finansman seçenekleri ile iddialı satın alma koşulları sunuyor. Bununla beraber, Opel’in ÖTV muafiyeti bulunan kullanıcılar için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleri de dikkatleri çekiyor. Teknolojik yenilikleri ve sınıfında öncü özellikleri bünyesinde barındıran ve her profile hitap eden Opel’in başarılı modeli Corsa’ya mayıs ayında 176.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkânı sunuluyor. Corsa’nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17” elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve üstün güvenlik özellikleriyle segmentinde fark yaratmaya devam ediyor.

12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz imkânı

Yeni Opel Crossland; benzinli ve dizel seçenekleri, AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği ve yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Mayıs ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 219.900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkânı sunuluyor. Opel’in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin belli donanımlarında 90.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz imkânı sunuluyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri 369.900 TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor. D Sedan segmentinde dizel otomatik versiyonu ile ayrışan Opel’in amiral gemisi yeni Insignia ise 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneği ile mayıs ayında sevenleri ile buluşuyor. Mayıs ayına özel yeni Opel Insignia’ya 442.600 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Combo ve Zafira Life’ta özel satın alma seçenekleri

Opel Combo ailesinde mayıs ayına özel 75.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Mayıs ayına özel olarak Combo Life’a 189.900 TL’den, Combo Cargo’ya ise 160.500 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. Ticari araç segmentindeki iddiasını bir sonraki seviyeye taşıyan Opel, mayıs ayında yeni Zafira Life modelini 324.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor. İleri teknoloji donanımları, hayatı kolaylaştıran çözümleri ve üstün güvenlik sistemleri ile segmentinde fark yaratan yeni Zafira Life, mayıs ayına özel 100.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz olanağı sunuluyor.

Mayıs ayında da engelleri kaldırıyor

Opel Türkiye, mayıs ayında da engelleri kaldırıyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB, Crossland modellerinin yanı sıra mayıs ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor. Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutan Opel Türkiye’nin mayıs ayına özel avantajlı koşullarına, ÖTV muafiyeti bulunan tüketicilerin faydalanabilecekleri model seçeneklerine ve iddialı finansman koşullarına Opel Türkiye Web sitesinden erişilebiliyor