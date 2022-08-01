Nissan’ın yaz kampanyaları Ağustos ayında da devam ediyor

Tamamen yeni Qashqai’de yüzde sıfır faiz!

Tamamen yeni 3. Jenerasyonu ve cazip fiyat seçenekleri ile Türkiye pazarına sağlam bir giriş yapan 2022 model Nissan Qashqai’lerde, Ağustos kampanyası kapsamında 150.000 TL için 12 ay vade ve %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai, 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, LED farları, daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Nissan Qashqai ayrıca, sınıfının hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunuyor. Sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi en üst düzey akıllı güvenlik özellikleri bulunan, ferah iç mekan sağlayan cam tavanı, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzerindeki donanımlarda geçerli olan yeni Nissan Qashqai kampanyası, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar avantajlı koşullarda sahiplerini bekliyor.

Nissan Juke için kaçırılmayacak fırsat! 70.000TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz!

B-SUV sınıfının dikkat çeken oyuncusu Yeni Nissan Juke, 19” alaşımlı jantları, LED ön farları, BOSE® Premium ses sistemi, alcantara deri koltukları, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8” dokunmatik ekranı, değişken sürüş modları, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve arttırılmış 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor. Nissan Türkiye’nin bu ikonik model için oluşturduğu kampanya kapsamında, 2022 model Nissan Juke’lar 70.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor. Nissan Juke’un 31 Ağustos 2022’ye kadar geçerli sıfır faiz kampanyası tüm donanım paketlerinde geçerli olacak.

Nissan Micra 60.000TL’ye 12 ay %0 faiz avantajıyla!

Nissan Micra, kompakt dış tasarımı ve geniş iç hacmi, pratik ve akıcı sürüş özellikleri ve güvenlik teknolojileriyle otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Avantajlı Micra, 60.000 TL’lik 12 ay %0 faiz kredi avantajı ile sunuluyor. Kredi kampanyasını tercih etmeyenler için ise sınırlı sayıda Tekna CVT için özel indirimli fiyat fırsatı bulunuyor. Ayrıca 2022 model Tekna donanım seviyesine sahip otomatik Nissan Micra 549.900 TL özel indirimli fiyatla sunuluyor. Özel indirimli fiyat ve sıfır faiz kampanya koşulları birlikte geçerli değildir.

Ağustos ayı kampanya koşulları, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar, Niskasko veya uzatılmış garanti alındığı takdirde geçerli. Kampanya ve fırsatların detayları ile ilgili tüm konular için Nissan’ın pratik hizmetleri “sizi arayalım” veya “sizi görüntülü arayalım” hizmetinden faydalanılabilir.

Kredi kampanyasını tercih etmeyenler Yeni Nissan Qashqai, Nissan Juke ve Nissan Micra modellerinde takas desteğinden faydalanabilecek.