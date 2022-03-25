Nissan, yeni ürün yelpazesi ve teknolojileriyle elektrikli geleceğe emin adımlar atıyor

Nissan, rotasını sürdürülebilir bir geleceğe doğru çeviriyor ve yeni elektrikli ürün yelpazesini tanıtarak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Sahip olduğu elektrikli güç aktarma organları konusundaki uzmanlığı ve liderliğinden yararlanan Nissan, markanın bugüne kadarki en heyecan verici ve kapsamlı ürün gamıyla elektrikli mobiliteye geçişini güçlendiriyor.

Binek otomobiller için içten yanmalı motor gamına Euro 7 için ilave yatırım ve geliştirme yapmama kararı almasının ardından Nissan, %100 içten yanmalı motorla çalışan yeni binek otomobilleri 2023'ten itibaren Avrupa'da piyasaya sürmeyecek. Bu kararın ardından, Yeni bir mobilite çağı başlatmak için emin ve somut adımlar atan Nissan, 2030’a kadar %100'e ulaşma hedefiyle, Avrupa’daki ürün gamını 2026 faaliyet yılına kadar %75 oranında elektriklendirmiş olmayı hedefliyor.

Bu duyuru, Nissan’ın mobilite stratejisini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli vizyonu olan “Ambition 2030”un hayata geçirilmesi ve kullanıcılara daha iyi aktarılabilmesi için önemli bir rol oynuyor.

Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Guillaume Cartier, "Nissan, Avrupa pazarının başı çektiği elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyor. Ambition 2030 ile yönümüzü belirledik ve yeni elektrikli ürün yelpazemizle sürdürülebilir bir geleceğe giden yolun önünü açıyoruz." dedi.

"Küresel varlığımız ve Alliance ortaklıklarımızdan yararlanarak, bugüne kadarki en kapsamlı ürün gamımızın oluşturulması Nissan için Avrupa'da bir dönüm noktası. Heyecanımızdan taviz vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan elektrikli güç aktarma teknolojilerimizle ezber bozan yenilikçi doğamızı ve elektrifikasyon konusundaki uzmanlığımızı birlikte kullandık.

Nissan, elektrikli bataryalarının enerji yönetimini optimize etmek ve genişletmek amacı taşıyan girişimleri keşfedecek kapsamlı bir Elektrikli Araç Enerji Ekosistemi üzerinde çalışıyor. Merkezi Sunderland, İngiltere'de bulunan Nissan'ın amiral gemisi konumundaki üretim ekosistemi EV36Zero, üretim mobilitesinin geleceği için plan oluşturmak üzere yenilenebilir enerjiyle çalışan araç ve batarya üretimini bir araya getiriyor.

EV36Zero'yu yeni elektrikli ürün yelpazesiyle bir araya getiren Nissan, Avrupa'da elektrifikasyona ve sıfır karbon salınımına giden yol için yeni bir sayfa açtı.

Elektrikli bir gelecek için geniş ürün yelpazesi

Elektrikli ürün gamı için çalışan Nissan, Qashqai ve X-Trail'in e-POWER güç aktarma teknolojisine sahip versiyonları ve %100 elektrikli Ariya'nın lansmanı ile Nissan müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklı düzeylerde elektrifikasyon sunacak.

HİÇBİR ŞEYDEN ÖDÜN VERMEDEN %100 ELEKTRİFİKASYONA YOLCULUK

Elektrifikasyon devrimi hız kazanmaya devam ederken, Nissan, heyecan verici bir elektrikli crossover yelpazesi ile sürücüleri sıfır emisyonlu sürüş sunarak destekliyor. Nissan'ın araçlarında yer alan güç aktarım çeşitliliği, müşterilerinin sürüş alışkanlıklarının çeşitliliğini de yansıtıyor.

Yeni Nissan Qashqai e-POWER

Dünyanın ilk crossover modeli olarak kendi mirasını taşıyan yeni Qashqai, Nissan'ın benzersiz e-POWER güç aktarma teknolojisi ile crossover sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Tamamen Nissan tarafından geliştirilen bu sistem, şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli aracın benzersiz sürüş keyfini ve heyecanını sunuyor. %100 elektrikle çalışan ve tekerlekleri tahrik eden motor, sürüşün ilk anından itibaren yüksek tork ve hızlanma için gerekli gücü sağlarken, optimum devir aralığında çalışarak jeneratör görevi gören bir içten yanmalı motor da, araç hareket halindeyken bataryayı şarj ediyor. Üstün uyum ve verimlilikle çalışan e-Power sistemi maksimum elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni X-Trail e-POWER

Nissan'ın yenilikçi e-POWER teknolojisi ve e-4ORCE dört çeker kontrol teknolojisi ile donatılmış yeni X-Trail, Nissan Crossover ailesine cesur ve yeni bir yaklaşım getiriyor.

e-4ORCE teknolojisi ile elektrikli sürüş performansı, tamamen sürücünün kontrolünde. Ön ve arka aks üzerinde bulunan çift elektrik motoruna sahip e-4ORCE sistemi yüksek tork ve pedal tepkisine sahip bir sürüş deneyimi sunarken, yolcularına farklı yol şartlarında da güvenli ve konforlu bir yolculuk vadediyor.

Kapsamlı elektrikli ürün gamı, heyecanı ve güveni birlikte sunarak sürücüleri elektrikli sürüşün avantajlarıyla destekliyor ve onları geleceğe hazırlıyor.

100% ELEKTRİKLİ ARAÇ DENEYİMİ, NISSAN ARIYA

Nissan'ın elektrifikasyon yolculuğunda yeni bir sayfa açan Ariya, Nissan'ın ilk %100 elektrikli crossover modeli. Alliance için geliştirilmiş CMF-EV platformunun kullanıldığı ilk araç olan Ariya, Nissan’ın elektrikli araç konusundaki uzmanlığı sayesinde kullanıcılarına üst düzey bir elektrikli araç deneyimi sunuyor. Nissan'ın Japon tasarım ve mühendislik DNA'sını taşıyan Ariya, dinamik bir sürüş performansına ve segmentindeki en geniş iç mekânlardan birisine sahip.

Tamamen elektrikli sürüş deneyimini yeniden tanımlayan Ariya’da, güç ve kontrolün mükemmel dengesi olan e-4ORCE teknolojisi de sunuluyor. Kesintisiz güç dağıtımı yapan çift motorlu bu sistem, tüm sürüş koşulları için minimum tepki süresi sayesinde anlık hızlanma sağlıyor.

Nissan’ın elektrikli modelleri hakkında daha fazla bilgi için Nissan Europe tüketici web sitesinde www.nissan-europe.com adresini ziyaret edin.